Crash na crash: herbeleef hier de incidentrijke openingsrit van de Tour Redactie

29 augustus 2020

21u41 0

Alexander Kristoff won in Nice de openingsetappe van de Ronde van Frankrijk. Na een kletsnatte dag van 156 kilometer, die werd ontsierd door een waslijst aan valpartijen waardoor het peloton kilometerslang het tempo drukte, sprintte de Noor naar het geel. Onderweg was het de hele dag kommer en kwel. Door de aanhoudende regenval veranderde de omloop in een spekglad parcours. Hierboven kunt u de koers, en de vele crashes, herbeleven.

