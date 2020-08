Coronaregels versoepeld in Tour: pas bij 2 positieve renners kan organisator team naar huis sturen Redactie

28 augustus 2020

14u07 8 Tour de France De UCI (Internationale Wielerunie) heeft een dag voor de start van de Tour de France de coronaregels aangepast. Nu kan organisator ASO pas een ploeg uit de koers nemen als er in één week tijd twee renners positief hebben getest op het coronavirus én het resultaat ook bevestigd is.

De nieuwe regel is een versoepeling tegenover wat Tourorganisator ASO vorige week aankondigde. Toen luidde het dat een ploeg zou worden uitgesloten indien twee leden uit eenzelfde bubbel (zo’n dertig mensen per ploeg) in een week een positieve test afleggen.

Maar tegen die maatregel kwam vanuit de ploegen heel wat protest, vanwege te streng. Zo zou voor Lotto-Soudal de Tour mogelijk al voor de start voorbij zijn geweest omdat het team twee “niet-negatieve testen” liet optekenen. Inmiddels zijn de twee personeelsleden, samen met hun twee kamergenoten, naar huis gestuurd. De UCI bevestigde dat de aanpassing ook geldt voor de twee andere grote rondes, Giro en Vuelta.

