Claeys na dappere onderneming: "Zo heeft het geen zin, we zouden beter in peloton naar de finish rijden" Nico Dick in Frankrijk

20 juli 2018

19u59

Bron: Eigen berichtgeving 0 Tour De France De meest vermoeide Belg van de dag in Valence? Geen twijfel mogelijk: Dimitri Claeys, die samen met De Gendt en twee andere kompanen urenlang voor het peloton uitreed. "Ik hoopte dat ze ons zo snel mogelijk terugpakten."

"Ik ben moe", zuchtte onze Cofidis-landgenoot Dimitri Claeys na een verfrissende douche in de teambus. "Ik was al moe, deze morgen. Maar de ploeg wilde absoluut iemand mee in de aanval. Dus heb ik dat gedaan. Alleen... Wat een zinloze onderneming! Op 100 kilometer van het einde hadden we maximum anderhalve minuut voorsprong. Tja. Wat je dan doet? Nog wat blijven duwen, maar vooral hopen dat je zo snel mogelijk teruggepakt wordt."

Het peloton liet het kwartet echter spartelen. "Een klotedag, hé. Zo heeft geen geen zin om nog meer aan te vallen. We zouden beter in groep naar de finish rijden om daar dan te sprinten."

Franse sprinter

Eerlijke jongen, die Dimitri Claeys. Ook als het over de zwaartegraad van deze Tour gaat. "Dit is een stuk erger dan vorig jaar. In de Alpen was het elke dag vechten en nog eens vechten. En dan past de jury de tijdslimiet aan tijdens de etappe, omdat ze merken dat de enige Franse sprinter (Arnaud Demare, red) in moeilijkheden is. Ze hadden er beter vooraf over nagedacht. Soit, de volgende twee dagen zie je mij niet. Ik ga wat op krachten proberen komen in de hoop op de rustdag de batterijen nog eens extra op te laden om zo de slotweek te overleven."