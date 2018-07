Chartres, waar de wielerwereld de man met de gekke bekken pas écht leerde kennen: een ode aan de grimassen van Thomas Voeckler DMM

13 juli 2018

08u00 0 Tour De France Legendarisch zijn de beelden van Thomas Voeckler in de Tour. En danseuse, met de ogen bijna dicht. Tong net niet tussen de wielen draaiend. De flamboyante Fransman stak voor het eerst zijn neus aan het venster in Chartres, de aankomstplaats van vandaag.

Straks krijgen we meer dan waarschijnlijk een massasprint in Chartres. De langste rit in de Tour anno 2018 voert over grotendeels vlakke wegen. Sagan, Gaviria, Kittel en Greipel mogen de komende uren dus weer hun geweer laden in een typische 'afstandsetappe'. 231 kilometer lang, waarbij wellicht enkel de laatste hectometers tot de verbeelding zullen spreken. Ook in het verleden hield de wereld zich vast voor de saaiheid op weg naar Chartres. Tot de wielergoden Thomas 'Titi' Voeckler ten tonele toverden.

Het was een uitgeregende julidag in 2004. Lance Armstrong reed na de ploegentijdrit een beetje tegen wil en dank in het geel. 'The Boss' zag vijf ongevaarlijke klanten wegfietsen en rekende met de klap een cheque van iets meer dan twaalf minuten uit. Stuart O'Grady won de rit, Franse kampioen Thomas Voeckler pakte de gele trui.

Groot was de verrassing toen Voeckler na 12 dagen in de gele trui nog niet wilde wijken. De toenmalige renner van Brioches La Boulangère overleefde zowaar de Pyreneeën én een aankomst bergop op Plateau de Beille. Op weg naar zijn zesde Tourzege trok Armstrong pas de registers open in de Alpen.

De carrière van Voeckler als chouchou van het Franse volk was intussen helemaal gemaakt. Niet zelden trok hij de aandacht door uitgerekend voor de cameralenzen te lossen, quasi altijd gepaard met de meeste gekke bekken. Het was lange tijd Voecklers handelsmerk, tot hij in 2011 ook op een vierde eindstek in het algemene klassement zou eindigen. In totaal wist Voeckler vier ritzeges te behalen. Verder ging hij in 2012 ook naar huis met de bollentrui.

Schrik overigens niet wanneer u de gekke bekken trekkende ex-renner ziet passeren in de Tour-karavaan van dit jaar. Voeckler is sinds 2018 verbonden met ASO waar hij een PR-functie op zich neemt. Daarnaast is hij ook voor France Télévision actief als commentator vanop de moto.

Geniet hieronder nog even mee van Voecklers meeste memorabele tronies.