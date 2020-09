Cees Bol (8ste): “In al ons enthousiasme te veel in de wind gereden, maar morgen komt er een nieuwe kans” JSU/DMM

08 september 2020

18u25 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De sprinttrein van Team Sunweb is één van de weinige die écht indruk maakte in deze Tour. Helaas liep het in de slotkilometer mis voor de Nederlandse. Cees Bol (8ste) reageerde achteraf ontgoocheld. “We willen te vroeg de kop pakken. In ons enthousiasme moet ik dan te veel in de wind rijden. Dat zijn fouten en dan is het opnieuw balen. We gaan hierover praten, maar ik heb nog veel vertrouwen in iedereen. Morgen komt er een nieuwe kans.”

Lees ook:

Van Aert niet te spreken over parcours: “Weer een voorbeeld dat het in de toekomst beter moet”

Bennett houdt Ewan en Sagan af en doet uitstekende zaak in strijd om groen, Roglic blijft in het geel