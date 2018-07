Cavendish gaat volop voor Tourrecord van Eddy Merckx: "Dat is de enige uitdaging die me nog rest" MDB

Bron: CyclingNews 0 Tour De France Op 33-jarige leeftijd is de honger van Mark Cavendish nog niet gestild. De 'Manx Express' jaagt straks in de Tour de France op het record van niemand minder dan Eddy Merckx. Momenteel heeft Cavendish 30 ritoverwinningen in de Tour achter zijn naam staan en dat zijn er vier minder dan de Belgische recordhouder.

Hij heeft nagenoeg alles al gewonnen in zijn carrière, Mark Cavendish. Het is dan ook zoeken naar records en uitdagingen voor de spurter van het Eiland Man. in de nakende Tour de France wil hij alvast een gooi doen naar het record van Eddy Merckx. "Het is een stimulans en de enige uitdaging die me nog rest", vertelde Cavendish op een persmoment. "Het is niet meteen een doel dat je stelt in het begin van je carrière, maar op het gebied van koersen die ik fysiek kan winnen, ik heb zowat alles al gedaan."

"De andere doelen die ik mezelf had gesteld, zijn zo hard veranderd dat het niet meer de koersen zijn die ik tracht te winnen." Vier zeges is hij dus verwijderd van dat waanzinnige record. "Het getal is zo dichtbij, maar het is toch nog ver weg. Ik zeg altijd dat een etappe de carrière van een renner maakt, ook al is het maar één per jaar, of zijn het meerdere etappes per jaar. Het is moeilijker dan het lijkt. Ik zal het proberen voor het einde van mijn carrière. Dat is zeker."

"Geen enkele andere spurter dan Sagan gaat voor de groene trui"

Rest hem natuurlijk ook nog de strijd voor de groene trui. Ook al vertelt Cavendish dat hij daar niet meteen een doel van maakt. "De voorbije jaren heb ik niet gedacht aan de groene trui. Het puntensysteem is veranderd met de tussenspurten in etappes en er waren jaren dat ik vijf of zes etappes won en niet de groene trui pakte. Uiteindelijk werkte het niet echt voor mijn persoonlijke doelen, want een zekere Peter Sagan verscheen. Eens hij over een klim in de Alpen geraakt, moet hij dat voor de volgende vier dagen doen en dan heeft hij al een voorsprong van 80 punten. Er is geen enkele andere spurter die voor de groene trui gaat dan Sagan."