Camps: "Met de opgave van 'het oudje' Gilbert verdwijnt een guerrier hors catégorie uit de Tour" Hugo Camps

25 juli 2018

0

Het mooiste gebaar van deze hele Tour was de opgestoken duim van Philippe Gilbert. Waarschijnlijk weet hij zelf niet meer dat hij het teken van bravoure maakte, suf als hij was. Pas later bleek dat de duim het niet had gered.

In de afdaling van de Col de Portet-d'Aspet verloor de Phil in een bocht de controle over zijn stuur. Hij vloog over een muurtje en stuikte naar beneden. Mijn adem stokte. Hoe diep was het ravijn? Had hij de scherpe rotsblokken kunnen ontwijken? Lag hij in de armen van struikgewas? Vragen die aanvankelijk geen antwoord kregen. Zijn onzichtbaarheid duurde minuten. Voor mevrouw en mama Gilbert moet het een foltering zijn geweest. Ook zij in een ravijn, van wanhoop.

