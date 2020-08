Caleb Ewan wint als een duivel uit een doosje, Lotto Soudal mag na dagen van ellende weer vieren DMM

31 augustus 2020

17u41 38 Tour de France Caleb Ewan (26) heeft een streep onder de miserie van Lotto Soudal getrokken. De Australiër won in Sisteron na een duel met Sam Bennett. Giacomo Nizzolo werd derde. Julian Alaphilippe behoudt zijn gele leiderstrui.

Wel 3.000 hoogtemeters. Om een sprint te winnen in de Tour moet je tegenwoordig toch een beetje bergop kunnen rijden. Met een tocht van 198 kilometer mocht het peloton na drie dagen Nice uitzwaaien. Over de Route Napoleon ging het op en af richting Sisteron. De vlakke finale zorgde niettemin voor een kroniek van een aangekondigde massasprint.

Zoals wel vaker was het bij de eerste aanval meteen prijs. Perez en Cousin vertrokken, Naesen reageerde met ploegmaat Cosnefroy in het wiel. Die laatste zag zijn bergtrui bedreigd, want Perez had exact evenveel punten. Eens Cosnefroy er vooraan was bijgesleept, liet Naesen zich in opdracht van de ploeg ietwat tegen zijn zin weer inrekenen.

Het peloton zag het wel zitten zo. Tussen enkele fikse regenbuien door was de strijd om de bergpunten lange tijd het enige wat écht kon bekoren aan deze rit. Perez was Cosnefroy telkens de baas. De renner van Cofidis had de bollentrui virtueel op zak, maar knalde in een afdaling tegen zijn eigen ploegwagen. Sleutelbeenbreuk, de vierde opgave in deze 107de Tour was een feit.

Ondertussen was Cousin aan een lange onderneming richting Sisteron begonnen. De Fransman won in 2018 een rit in Parijs-Nice met aankomst in de Provencestad. Op de Route Napoleon trok hij in z’n eentje verder, het pak paste het tempo aan. Lange tijd ging de snelheidsmeter niet boven de 40 kilometer per uur. Gelukkig waren er nog adembenemende beelden van het landschap.

In het slot zag Cousin het peloton dan toch groter worden in zijn achteruitkijkspiegels. Rémi Cavagna en Tim Declercq jaagden het tempo met een ruk de hoogte in voor sprinter Sam Bennett. Na 180 kilometer in de aanval mocht de eenzame leider zich troosten met de prijs voor de strijdlust. Het was aan de spurttreintjes om over te nemen.

Bij het aansnijden van de laatste kilometer was het Team Sunweb dat de koord hield. Met de wind op kop was het voor veel sprinters zaak om zo lang mogelijk te wachten om aan kop te verschijnen. Op 200 meter kwam Bennett er onweerstaanbaar uit. De Ier leek voor een tweede feestje in twee dagen te zorgen bij Deceuninck-Quick.Step.

Tot Caleb Ewan plots nog kwam opzetten. De Australiër laveerde van wiel naar wiel en haalde met een ultieme jump de zege nog binnen. Een welgekomen succes voor Lotto Soudal, dat de Tour desastreus begon met opgaves voor Degenkolb en Gilbert. Ewan kwam gisteren nog als allerlaatste binnen, vandaag is hij de primus. De ene dag is gelukkig de andere niet.



