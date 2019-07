Caleb Ewan: “Ik was de snelste sprinter in deze Tour” MCA/XC

28 juli 2019

Caleb Ewan won het sprintersfestival op de Champs-Elysées en mocht voor de derde keer juichen in de Ronde van Frankrijk. “Dit is een ongelooflijk gevoel. Elke sprinter wil deze etappe winnen. Wat een eer”, vertelde de Australiër van Lotto-Soudal. “Ik denk dat ik bewezen heb dat ik de beste sprinter in deze Tour was. Hopelijk kan ik nog verbeteren.” Bekijk hierboven zijn volledige reactie.