Exclusief voor abonnees Caleb Ewan, de man die de Tour maakt voor Lotto-Soudal: “Tien jaar geleden werd hij ons al getipt” Bart Audoore

08 september 2020

14u21 0 Tour De France Wout van Aert heeft al twee ritten gewonnen, maar dat wil niet zeggen dat hij de snelste sprinter in deze Tour is. Volgens de collega’s staat ‘The Pocket Rocket’ op één. Caleb Ewan (26) dus. Tien jaar geleden zat hij al op de radar van de ploeg, vandaag maakt hij de Tour voor Lotto-Soudal.

Elia Viviani: “Ewan is de snelste sprinter in deze Tour. Als hij zich op gang trekt, kan niemand hem stoppen. Niet Bennett, niet Van Aert, niet Kristoff, ook ik niet.”

Voilà, daarmee is de hiërarchie in deze Tour duidelijk. Ewan is dé favoriet voor de sprintetappes die nog volgen. Er komen nog wel een paar kansen: vandaag, morgen, mogelijk ook deze en volgende vrijdag, en zeker op de Champs-Élysées. Lotto-Soudal wrijft zich nu al in de handen: hun Tour kan alleen maar mooier worden. “Zelfs als er maar een kleine kans is, kan Caleb erop rekenen dat we alles gaan proberen om het tot een sprint te laten komen”, zegt general manager John Lelangue.

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen