Burgemeester Guido De Padt droomt van Muur in de Tour de France: "Kans die we binnen de 20 jaar niet meer krijgen" Claudia Van den Houte

20u10 3 TDW Tour De France Burgemeester van Geraardsbergen Guido De Padt (Open Vld) droomt ervan om het peloton van de Tour de France over de Muur te laten rijden. In 2019 vertrekt de Tour immers in Brussel, volgens De Padt de ideale gelegenheid om de Tour naar Geraardsbergen te halen voor een passage over de legendarische Muur.

"Nog voor we wisten dat de Tour zou vertrekken in Brussel, hadden we al contact gezocht met organisator Christian Prud'homme om hem te laten weten dat we kandidaat waren indien er zich in de toekomst een kans zou voordoen om de Tour over de Muur te laten passeren", vertelt De Padt. "Dat proces is in een hogere versnelling geraakt sinds bekend raakte dat de Tour in 2019 zou vertrekken in Brussel. Sindsdien is het lobbywerk gestart. Dit is een kans die we binnen de 15 of 20 jaar niet meer krijgen. We zijn als stad ooit gestart met een verbroedering met het Franse Mûr-de-Bretagne en de Italiaanse Muro in San Pietro di Feletto. Wel, laat ons met de drie wielerlanden bij uitstek samenwerken."

"Zo'n anderhalve maand geleden waren we met een delegatie aanwezig op de voorstelling van de Tour de France 2018 en spraken we met verschillende mensen, waaronder oud-wielrenner Poulidor. Iedereen aan wie we ons verhaal vertelden, vond het vanzelfsprekend dat de Tour in 2019 over de Muur zou passeren. Tussen vanzelfsprekend vinden en gedaan krijgen ligt er soms nog een lange weg, maar dit is het moment om alle hens aan dek te roepen en de kans te grijpen. We hebben al contacten met de stad Brussel en hebben ook al contact gehad met ASO, eigenaar van de Tour. Het is niet uitgesloten dat het parcours vooral door Wallonië zal lopen, maar het feit dat Geraardsbergen vlakbij de grens met Wallonië ligt, kan een voordeel zijn."