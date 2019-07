Buitenlandse pers vol lof over “nieuwe parel” Van Aert, Armstrong vraagt zich af: “Wat kan hij niét?” MMP/TLB

16 juli 2019

14u28 14 Tour de France Wout van Aert maakt als een komeet carrière op de weg. De drievoudige wereldkampioen veldrijden rijdt een dijk van een Tour en won gisteren zelfs zijn eerste rit. Tegen topsprinters, nota bene. Van Aerts wondertour is ook de buitenlandse pers niet ontgaan. Een bloemlezing.

Algemeen Dagblad: “Crosser is nu volleerd Tour-renner”

De Nederlandse pers volgt de wondertour van Jumbo-Visma uiteraard op de voet. ‘Algemeen Dagblad’ noemt Van Aert een van de drijvende krachten achter de dominantie van het Nederlandse team. “Van Aert is een van de drijvende krachten achter de dominantie van Jumbo-Visma”, klinkt het in het Algemeen Dagblad. “Van Aert praat en fietst als een volleerd Tour-renner. Je zou bijna vergeten dat hij van origine een crosser is. Dat hij de grote rivaal is van Mathieu van der Poel, die zelf thuis in Herentals drie regenboogtruien heeft hangen. Na een volledige winter in de cross is Van Aert nu bezig aan zijn eerste seizoen in de WorldTour. Vijf maanden nadat hij in Maldegem nog door de modder reed, verslaat hij in Albi erkende finishers als Peter Sagan en Elia Viviani.”

L’Équipe: “Van Aert, de nieuwe parel”

L’Équipe noemt Van Aert een “nieuwe parel” en een “fenomeen”. “Na een geslaagde campagne in het voorjaar is hij met succes overgeschakeld naar ritten van een week en nu ook naar de Tour. Een explosieve groei”, klinkt het. “Hij is nooit in paniek en straalt ondanks zijn jonge leeftijd leiderschap uit. Hij schittert nú al.”

La Gazzetta dello Sport: “Hij maakt deel uit van jonge generatie fenomenen”

“Het had een relatief rustige dag moeten worden. Maar daar beslisten ploegen als Deceuninck-Quick.Step en Team Ineos anders over. Zij maakten handig gebruik van de wind”, doet La Gazzetta dello Sport het verhaal van de sprint. “Enkele van de snelste sprinters waren nog van de partij en kregen dus een uitgelezen kans, maar het was cyclocrosskampioen Wout van Aert die hen een neus zette. Hij maakt deel uit van een generatie jonge fenomenen als Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar, Egan Bernal en... Remco Evenepoel.”

AS: “Hij toont zijn talent tegen de zwaarste kleppers”

Het Spaanse AS prijst de polyvalentie van Van Aert. “Hij toont opnieuw hoe veelzijdig hij is. Op het hoogste niveau, tussen de zwaarste kleppers.” AS geeft ook nog mee dat Van Aert de elfde wereldkampioen in het veld is die een touretappe kan winnen.

Armstrong in zijn podcast ‘The Move’: “Wat kan hij niet?”

“Echte wielerliefhebbers kenden de naam van Wout van Aert al. Maar aan de mensen die hem nog niet kenden wil ik toch even zeggen: onthoud zijn naam en begin zijn prestaties te volgen”, aldus Lance Armstrong in zijn podcast ‘The Move’. De Amerikaan is duidelijk onder de indruk van de drievoudig wereldkampioen in het veld. “In de Dauphiné won hij een massasprint én de tijdrit. En daarnaast is hij nog kampioen in het veldrijden. Wat kan hij niet? Het enige wat hij niet is, is een klassementsrenner.”

George Hincapie, ex-ploegmaat van Armstrong en ‘The Move’-kompaan, spaarde eveneens de lof niet voor onze landgenoot. “Ik zag wel al renners passeren die een sprint en een proloog kunnen winnen. Maar een sprint winnen tegen de topsprinters én dan ook nog de tijdrit kunnen winnen? Dat hebben we nog nooit gezien. Die kerel is 24 jaar oud en we beginnen nog maar te zien hoe goed hij kan zijn.”

“Beeld je in wat op dit moment de moraal is binnen Jumbo-Visma”, gaat Armstrong voort. “Op de bus, aan tafel,...Het succes is aanstekelijk, brandstof voor het hele team. Iedereen begint beter te presteren.”