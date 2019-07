Brusselse muurfresco van Eddy Merckx en Yvonne Reynders ingehuldigd Redactie

03 juli 2019

14u29

Bron: Belga 0 Tour de France Op de zijgevel van het Brusselse Institut des Arts et Métiers is het muurfresco voorgesteld van wielerkampioenen Eddy Merckx en Yvonne Reynders, ter gelegenheid van de 106e editie van de Ronde van Frankrijk, die komend weekend in de hoofdstad van start gaat.

Brussel organiseert dit jaar de Grand Départ van de Tour de France om de vijftigste verjaardag van de eerste Tourzege van Eddy Merckx te eren. Merckx won zijn eerste van vijf Rondes in 1969. Reynders is dan weer een viervoudige wereldkampioene op de weg (1959, 1961, 1963 en 1966). In 2000 eindigde de intussen 81-jarige Reynders op de zevende plaats in de verkiezing van de Belgische Sportvrouw van de Eeuw.

Om het wielerduo te eren creëerde de in Brussel wonende Franse kunstenares Amandine Levy (La Cambre) een 24 meter hoog fresco op drie muren, waarop beiden staan uitgebeeld. Het werk kwam tot stand na een samenwerking van een tweetal weken tussen meerdere artiesten.

Bij de inhuldiging kon de druk bevraagde Merckx woensdagmiddag niet aanwezig zijn, maar Yvonne Reynders was wel afgezakt uit Antwerpen. "Je kan hiervan dromen, maar dit is de werkelijkheid", vertelde ze met tranen in de ogen. "Het is een grote eer voor mij om hier vandaag te zijn. Ik wil dan ook iedereen bedanken voor dit prachtige werk. Dit zal ik nooit vergeten."

De 106e Tour de France start zaterdag met een rit in lijn van 192 km met zowel start- als aankomst in Brussel. Het peloton maakt na haar vertrek een ommetje langs de Vlaamse Ardennen, tot in Charleroi, om vervolgens terug te keren naar de hoofdstad. Op zondag 7 juli wacht de renners een ploegentijdrit van 28 km met start aan het Koninklijk Paleis en aankomst aan het Atomium.

