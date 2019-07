Brussel zo goed als onbereikbaar door Tourstart: hier zie je de renners dit weekend in ons land Fien Tondeleir

06 juli 2019

08u00 8 Tour De France Liefst 1 miljoen fans, 2.000 journalisten en fotografen, 180 vrachtwagens, 7 kilometer dranghekken... Of: hoe de Tourstart onze hoofdstad vier dagen lang zo goed als onbereikbaar maakt. Iedereen welkom in Brussel, maar wel alleen als je de auto thuislaat.

Eerst het goede nieuws voor wie het openingsweekend van de Tour de France voor geen geld wil missen: er zijn nog hotelkamers vrij in onze hoofdstad. Eén op de vijf zelfs, klinkt het bij de Brussels Hotel Association (BHA). Een week geleden schommelde de bezetting van de Brusselse hotelkamers al rond de 80% - veel extra boekingen zijn er sindsdien dus niet bijgekomen. "Toch hebben we goede hoop op een volgeboekt weekend", zegt Rodolphe Van Weyenbergh van BHA, die nog aanstipt dat de hotels goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.

Juist ja, het openbaar vervoer. Spring dit weekend zeker niet hoteldebotel in uw wagen richting hoofdstad. Bijna vier dagen lang is het rijk van Koning Auto uit in Brussel. Door de voorbereidingen zijn grote delen van de stad al sinds donderdagochtend 6 uur afgesloten. Voor de opbouw van de aankomstzone aan het Kasteel van Laken, bijvoorbeeld, werd de afrit Koninklijke Parklaan van de A12 verkeersvrij gemaakt, met onmiddellijk veel fileleed tot gevolg. "En zo zal het zeker nog tot zondagavond zijn", klinkt het bij Brussel Mobiliteit.

De belangrijkste tip luidt dus: laat uw auto thuis. Dat benadrukt de Brusselse politie. "Je zorgt beter voor een alternatief, anders sta je hier vast", zegt woordvoerster Ilse Van de Keere. "Het wordt echt chaos op de weg." Vandaag start het hele circus om 9 uur aan het Koningsplein, maar het parcours werd al om 7 uur afgesloten, tot 14 uur. In de namiddag gaat dan weer de aankomstzone 'in lockdown', tot 20 uur.

Extra treinen en trams

Voor morgen, de ploegentijdrit, is de verkeerschaos allicht nóg groter. De aankomstzone blijft dan zelfs tot middernacht niet toegankelijk. "Maandag zou het achter de rug moeten zijn", zegt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit. "Alles wordt in de nacht van zondag op maandag afgebroken en weer opengesteld."

Het verkeersinfarct omzeilen, kan uiteraard door gewoon thuis te blijven, of als dat geen optie is: het openbaar vervoer te nemen. De NMBS legt 40 extra treinen in. Ook de MIVB heeft het aantal bus-, tram- en metroritten opgekrikt. Binnen de stadsring kan je dan weer makkelijk een deelfiets of -step huren. Zo zijn de stadsfietsen van Villo! gratis.

Voor wie nog niet afgeschrikt is en toch voor de auto kiest: er zijn pendelparkings in de stadsrand. Wil je zelfs voorbij de Ring gaan, dan beschik je het best over stalen zenuwen, want eenmaal in het centrum wordt het nog zoeken naar een parkeerplaats. Veel straten zijn vrijgemaakt voor de wielrenners en hun tourbussen. "Check zeker onze site, waarop staat welke straten op welke dagen onbereikbaar zijn", besluit Brussel Mobiliteit.

Hier passeert de Ronde in ons land

Etappe 1 Brussel - Charleroi - Brussel

12.25 uur: start in Brussel

13.27 uur: Muur van Geraardsbergen

13.32 uur: Bosberg

15.06 uur: Charleroi

15.13 uur: kasseien van Thiméon

15.24 uur: Les Bons Villers

16.02 uur: Waterloo

16.44 uur: Sint-Pieters-Woluwe

17.02 uur: finish in Brussel

Etappe 2 ploegentijdrit

Brussel - Sint-Pieters-Woluwe - Watermaal-Bosvoorde - Etterbeek - Sint-Lambrechts-Woluwe - Schaarbeek - Brussel (Atomium)

Etappe 3 Binche - Épernay

12.20 uur: start in Binche, waarna al snel de Franse grens wordt overgestoken

Handtekening scoren? Hier moet u zijn

Het Tourcircus was nog nooit zo bereikbaar voor Belgische wielerfans. Een uitgelezen kans om handtekeningen en foto’s te scoren. De meeste teams kwamen woensdag al aan bij hun hotel en zullen pas maandag vertrekken. Ze hebben hun uitvalsbasis trouwens niet zelf gekozen - dat deed organisator ASO.



De ploegnamen staan in het vet, gevolgd door hun bekendste renners tussen haakjes. Achter de dubbele punt staat het hotel waar de ploeg verblijft.

Total Direct Energie (Terpstra): Falko Hotel in Wolvertem

CCC (Van Avermaet), Groupama-FDJ (Pinot) & Movistar (Quintana, Valverde): Crowne Plaza Brussels Airport in Diegem

Astana (Fuglsang), Bahrain Merida (Nibali) & EF Education First (Urán): Holiday Inn Brussels Airport in Diegem

Katusha Alpecin (Zakarin), Sunweb (Matthews) & UAE-Emirates (D. Martin, Kristoff): Novotel Brussels Airport in Diegem

Bora-Hansgrohe (Sagan), Arkéa-Samsic (Greipel) & Dimension Data (Boasson Hagen): Parker Hotel Brussels Airport in Diegem

Jumbo-Visma (Groenewegen, Van Aert): Van Der Valk Hotel Brussels Airport in Diegem

Cofidis-Solutions Crédits (Laporte), Ineos (Thomas, Bernal): Courtyard by Marriott in Evere

Wanty-Gobert (G. Martin): Sofitel Brussels Europe in Etterbeek

Trek-Segafredo (Porte): The Hotel Brussels in Brussel-stad

Deceuninck-Quick.Step (Alaphilippe, Viviani), AG2R-La Mondiale (Bardet, Naesen) & Mitchelton-Scott (Yates): Dolce La Hulpe in Terhulpen

Lotto-Soudal (Ewan, Benoot, De Gendt, Wellens): Martin’s Red in Tubeke