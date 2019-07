Brussel klaar voor Tourstart én 1 miljoen fans: “De Tour lééft” NVK

03 juli 2019

08u04 2 Tour de France Brussel verwacht komend weekend één miljoen toeschouwers voor de start van de Tour de France. De hoofdstad maakt zich op voor een gele mensenzee.

België is zot van de koers. Dat wist u al. België loopt dan ook storm voor de Tour. Dat zal u komend weekend misschien wel met eigen ogen aanschouwen. Brussel, waar zaterdag het startschot wordt gegeven van de feesteditie ter ere van Eddy Merckx en waar zondag de ploegentijdrit plaatsvindt, maakt zich op voor een mássa volk. “We verwachten in totaal zo’n 1 miljoen toeschouwers”, zegt Marina Bresciani van Brussels Major Events, de vzw die de Tourstart mee in goede banen moet leiden. Ter vergelijking: de Tourstart in Düsseldorf lokte vorig jaar zo’n 750.000 kijklustigen.

De volksverhuis die op til staat, heeft tal van positieve effecten. “Dit is fantastische reclame voor de stad”, zegt Maité Van Rampelbergh, woordvoerster van Brussels burgemeester Philippe Close. “Het zet ons internationaal op de kaart en geeft een economische boost.” Vooral de horeca zou daarvan profiteren: de ramingen variëren van 20 tot zelfs 40 miljoen euro inkomsten. “De Tour lééft in Brussel. Het is deze week beginnen broeien. Dat zie je in het straatbeeld: heel wat handelaars zijn hun etalages aan het inrichten in functie van de Tour. De stad zal helemaal in teken staan van de koers.”

Anderzijds zorgt de Tourstart ook voor enkele praktische problemen. Niet in het minst voor de mobiliteit en de veiligheid. “We zijn al máánden bezig met de voorbereiding, samen met verschillende politiezones. Het is een moeilijke puzzel om te leggen. Maar niet onoverkomelijk”, zegt Ilse Van de Keere van de Brusselse politie, die uit veiligheidsoverwegingen liever niet meedeelt hoeveel agenten zullen worden ingezet. Ze roept de wielerfans op om dit weekend niet met de wagen naar de hoofdstad te komen. “Want het wordt chaos op de baan.” Het openbaar vervoer moet het verkeersinfarct binnen de perken helpen houden. De NMBS legt alvast 40 extra treinen in. De bussen, trams en metro in Brussel zelf zijn komend weekend zelfs gratis.

