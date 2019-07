Brailsford: “Strategie heeft het gehaald van chaos, het teambelang stond boven het individu” DMM/MCA

27 juli 2019

Team Ineos heeft de zevende Tour in de teamgeschiedenis binnengehaald. Na Bradley Wiggins, vier keer Chris Froome en één keer Geraint Thomas is het nu de beurt aan Egan Bernal. Manager Dave Brailsford was in z’n nopjes.

“Thomas en Egan hebben allebei een schitterende wedstrijd gereden. We mogen niet vergeten dat dit een koers van drie weken is. Daarbij heeft onze strategie het gehaald van de chaos en stond teamwork altijd hoger dan het individu. Geraint Thomas is een groot kampioen, maar is tegelijk ook geroemd als een schitterend ploegmaat.”