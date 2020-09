Bradley Wiggins: “Wout van Aert kon deze Tour de France winnen” XC

18 september 2020

15u01 0 Tour de France Wout van Aert maakt indruk met zijn klimcapaciteiten in de Tour de France. Dag ziet ook Bradley Wiggins, die in zijn dagelijkse podcast vol lof was over de Belg.

Wout van Aert klom gisteren naar de derde plek in de laatste Alpenrit. “Hij is fenomenaal”, klonk het bij ex-Tourwinnaar Bradley Wiggins. “Als je naar die prestatie kijkt, dan is Wout in staat om een grote ronde op zijn palmares te zetten. Hij had zelfs deze Tour kunnen winnen, als hij wilde.”

Volgens Wiggins lijkt Van Aert elke dag beter te worden. “Hij verzet heel veel werk in de bergritten. Hij helpt zijn ploeg Jumbo-Visma en wint ook nog eens ritten in de sprint. Hij is gewoon fenomenaal. Ik heb er geen woorden meer voor.”

Wiggins vraagt zich af wanneer Patrick Lefevere hem zal proberen binnen te halen. “Hij is de droom van Deceuninck-Quick.Step. De verlosser na Tom Boonen, al was hij veel meer een klassiek type. Maar ik denk niet dat ze Van Aert kunnen strikken. En mocht het toch lukken, dan is dat voor de klassiekers. Ik denk dat Jumbo-Visma, of Trek-Segafredo, of waar hij ook naartoe gaat, met hem de focus zullen leggen op rittenkoersen.”

