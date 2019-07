Boonen kijkt uit naar Van Aert: “Misschien krijgen we een Belgische gele trui in de eerste week” Redactie

07 juli 2019

17u41

Onze analist Tom Boonen is onder de indruk van de winst van Jumbo-Visma in de ploegentijdrit. “Twintig seconden voorsprong is een wereld van verschil. Zeker op dit parcours én op dit moment van de Tour - we zijn amper twee dagen ver en iedereen zit nog fris. Dit toont aan hoe groot de overmacht was. Jumbo is een heel uitgebalanceerde ploeg. Er is heel hard geïnvesteerd, nu zie je het resultaat.”

Mike Teunissen blijft in het geel. “Hij heeft al een heel comfortabele voorsprong. Ik denk dat de gele trui een tijdje in de ploeg kan blijven. Want Wout van Aert staat ook goed geplaatst (op tien seconden van Teunissen, red.) en zal een extra boost krijgen nu hij de witte trui heeft. Er komen een aantal aankomsten die voor Wout echt wel weggelegd zijn. Misschien krijgen we een Belgische gele trui in de eerste week.”

Luister hierboven naar de volledige analyse van Boonen, ook over de klassementsmannen.