Bonificatieseconden blijven in Tour, maar UCI moet nog goedkeuring geven XC

15 oktober 2019

16u23

Tour In 2018 pakte de Tour de France voor het eerst uit met bonificatieseconden in de finale van de eerste negen ritten van de Tour de France. In de voorbije editie werd dit principe opnieuw toegepast, maar op acht 'belangrijke plaatsen' in de Tour. Ook in 2020 wil de Tourorganisatie graag opnieuw bonificatieseconden toewijzen op de top van strategische cols.

Bonificatieseconden aan de finish zijn al langer van toepassing, net zoals in 2018 en 2019 moet ook de Tour van 2020 kansen geven aan aanvallers om op bepaalde plaatsen extra seconden te winnen. In de editie van 2019 ging het om 8, 5 en 2 seconden, ook in 2020 wil ASO dit uitvoeren, al moet de UCI zijn goedkeuring nog geven.

Het zou gaan om de volgende etappes:

- Tweede etappe: Col des Quatre Chemins

- Zesde etappe: Col de la Lusette

- Achtste etappe: Col de Peyresourde

- Negende etappe: Col de Marie Blanque

- Twaalfde etappe: Suc au May

- Dertiende etappe: Col de Neronne

- Zestiende etappe: Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte

- Achttiende etappe: Montée du plateau des Glières

Overigens staan die seconden los van het berg- of puntenklassement.