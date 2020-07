Bondsvoorzitter Tom Van Damme sluit niet uit dat Tour afgelast wordt: “Verantwoordelijkheid ligt bij medici” KDW/XC

15 juli 2020

17u06 0 Tour de France Bondsvoorzitter Tom Van Damme sluit niet uit dat de Ronde van Frankrijk afgelast wordt. Dat vertelde hij aan VTM Nieuws. “Iedereen houdt er rekening mee. De volksgezondheid gaat boven alles.”



Als er een nieuwe coronagolf komt, wordt de Tour de France (29 augustus - 20 september) quasi hermetisch afgesloten. Dat betekent: geen ‘Village Départ’, geen podiumceremonie en geen toegang tot de renners. “Goede maatregelen”, vindt bondsvoorzitter Tom Van Damme. “De veiligheid garanderen tijdens een rittenkoers van drie weken, is niet evident. Dat vraagt om strenge maatregelen.”

“Of dat drie weken lang vol te houden is? Ja, zeker door de ploegen en de omgeving. Iedereen wil er een degelijk seizoen van maken. Iedereen draagt een verantwoordelijkheid. Niet enkel de mensen van het peloton, maar ook de fans. Daarom moet iedereen zich heel goed bewust zijn van wat mag en niet mag.”

Wat als een renner tijdens de Tour positief test op Covid-19? “Op dat moment moet de medische commissie, van enerzijds ASO en anderzijds de UCI, de nodige maatregelen nemen. Of de Tour dan afgelast moet worden? Daar heb ik niet de bevoegdheid voor. De medici moeten uitmaken wat er moet gebeuren. Als het moet, moet het. De volksgezondheid gaat boven alles.”

Van Damme sluit dus niet uit dat de Tour afgelast wordt. “Iedereen houdt er rekening mee. Er kan dit jaar alles gebeuren. Dat sommigen zich afvragen of het verstandig is om de Ronde van Frankrijk te laten doorgaan? Als politici en specialisten beslissen dat het kan, dan volgen wij dat. Als zij morgen zeggen dat het niet kan, dan is het iets anders.”

