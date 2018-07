Bollentrui grijpt record: Alaphilippe komt als eerste ooit op vier cols buiten categorie als primus boven GVS

27 juli 2018

17u46

Bron: Belga 0 Tour De France Julian Alaphilippe (Quick.Step Floors) werd vandaag de eerste renner in de geschiedenis die in een Tour de France op vier cols buiten categorie als eerste boven komt.

De 26-jarige Fransman, zeker van de eindwinst in het bergklassement, bedwong tijdens de negentiende etappe als eerste de Tourmalet. Eerder kwam hij ook als eerste boven op de Glières (10de rit), de Bisanne (11de rit) en de Madeleine (12de rit).

Sinds de invoering van de benaming "buiten categorie" in 1979 slaagden vijf renners erin om op drie van die cols als eerste boven te komen. De Nederlander Gert-Jan Theunisse deed dat in 1989, de Zwitser Tony Rominger in 1993, de Fransen Richard Virenque, Thomas Voeckler en Warren Barguil respectievelijk in 1995, 2012 en 2017.