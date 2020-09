Bol (2de) en Bennett (3de) na zege Van Aert: “Wout was gewoon sneller” JSU/XC

02 september 2020

18u40 0 Tour de France Een keer sprinten en meteen winnen. Wout van Aert schreef vandaag de vijfde etappe in de Tour op z'n naam. Cees Bol (tweede) en Sam Bennett (derde) reageerden na afloop. “Hij was gewoon sneller.”

Bennett: “Gemengde gevoelens”

Sam Bennett, die als derde finishte, snoepte de groene trui af van Peter Sagan. “Ik heb gemengde gevoelens”, vertelde de Ier van Deceuninck-Quick.Step. “Ik ben blij dat ik groen heb, maar het is jammer dat ik de etappe niet won. Ik keek te veel naar Peter Sagan, waardoor ik precies vergat om de etappe te winnen. Wout van Aert? Die is indrukwekkend, gisteren ook al. In de slotfase was het echt lastig. En dat ligt hem. Ten slotte wil ik deze groene trui verdedigen. We bekijken het dag per dag.”



Bol: “Perfecte lead-out, maar Wout was gewoon sneller”



