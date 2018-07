BMC wint razendspannende ploegentijdrit, Van Avermaet pakt gele trui over van Sagan LPB

09 juli 2018

17u05 87 Tour De France Greg Van Avermaet is de nieuwe gele trui in de Tour de France. Na een razendspannende ploegentijdrit won zijn team BMC in de straten van Cholet het pleit voor Team Sky en Quick-Step Floors. Vanuit de hot seat keek Van Avermaet nagelbijtend toe hoe zijn lot in handen lag van het team van Patrick Lefevere. Het werd een secondenspel, maar het geel was voor Greg!

BMC zette vandaag snel de toon in de ploegentijdrit. Van Avermaet en co, als vijfde van start gegaan, reden de toptijd van Team Sky van de tabellen. Vier seconden bedroeg het verschil. Vanaf dan was het wachten, wachten, en nog eens wachten voor de olympisch kampioen. Team Sunweb kwam dreigend opzetten voor de etappezege, maar niet dreigend genoeg: Tom Dumoulin en zijn kompanen strandden op elf seconden.

Voor het geel, daar waren de ogen van Van Avermaet vanuit de hot seat enkel gericht op Quick-Step Floors, dat pas als voorlaatste van het startpodium stoof. Fernando Gaviria, de gevaarlijkste klant, kon het tempo van zijn ploegmaats dra niet meer aan en moest de rol lossen. Exit Gaviria in de strijd om geel. De enige die Van Avermaet op dat moment nog van het geel kon houden, was... een landgenoot. Philippe Gilbert moest aan de finish echter zeven seconden prijsgeven en greep tot zijn grote ontgoocheling naast de leiderstrui.

Voor Van Avermaet is het de tweede keer dat hij de gele trui in de Tour rond zijn schouders mag draperen. Ook in 2016 was het bingo, toen hield hij het kleinood drie dagen lang, van de vijfde tot de zevende etappe.

Dinsdag zijn de sprinters opnieuw aan zet. In Bretagne maalt het peloton tussen La Baule en Serzeau 195 vlakke kilometers af.