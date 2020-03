Bernard Hinault is duidelijk: "Bij twijfel moeten we niet aarzelen om Tour af te gelasten" Redactie

19 maart 2020

16u50

Bron: Le Parisien, Belga 0 Coronavirus Bernard Hinault heeft in een interview met Le Parisien gezegd dat hij een afgelasting van de Tour de France door het coronavirus als een mogelijkheid ziet. "De afgelastingen op dit moment in de wielerwereld moeten in een bredere context bekeken worden", liet de vijfvoudig Tourwinnaar optekenen. "Een goede gezondheid is belangrijker dan de wielersport."

"Sport is fantastisch en de Tour is één groot feest, maar het leven is belangrijker", legde Hinault uit. "We spreken over het risico om te sterven. Op zo'n momenten moet je niet aan wielrennen denken. Dat begrijpen ook de fans van de Tour de France. Als de Tour zou geannuleerd moeten worden, moeten we niet aarzelen. We staan tegenover een dodelijke ziekte. Dat is belangrijker."

In Parijs-Nice vorige week zei Tourdirecteur Christian Prudhomme nog dat de Tour de voorbije decennia enkel gestopt is door de twee Wereldoorlogen. "Maar we leven momenteel in een oorlog tegen een virus", counterde Hinault. "We kunnen nu niet zeggen dat we de Tour ondanks alles zeker zullen organiseren. Het is niet aan mij om die beslissing te nemen en er is ook nog tijd, maar we moeten onszelf afvragen of het wenselijk is dat grote groepen mensen naast de weg staan als er nog steeds risico's zijn. Tijdens de Tour komen elke dag tienduizenden mensen kijken."

"Begin juni moeten we het absoluut weten. De Tour is een gigantische machine. Er komt een enorm logistiek werk bij kijken, ook voor politie en hotels. Daarom dat ik zeg: bij een afgelasting moeten we niet te lang talmen.”