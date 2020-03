Bernal zet voorbereiding on hold: “Het zou wellicht beter zijn als de Tour werd uitgesteld” SVBM

17u51 0 Wielrennen Organisator ASO blijft volhouden dat de Ronde van Frankrijk komende zomer gewoon doorgaat op het geplande tijdstip, van 27 juni tot en met 19 juli. Uittredend winnaar Egan Bernal twijfelt of dat wel een goed idee is. De Colombiaan heeft zijn voorbereiding even on hold gezet.

In een interview met de Colombiaanse Wielerfederatie liet Bernal zijn licht schijnen op de coronacrisis, die ook gevolgen kan en zal hebben voor La Grande Boucle. “Deze opgelegde stop treft ons allemaal. Zelfs voor de Tour, als die al gereden wordt in juli. Sommige favorieten zullen er niet klaar voor zijn omdat hun voorbereiding dusdanig verstoord is. Het zou wellicht beter zijn als de Tour werd uitgesteld”, aldus de renner van INEOS.

Bernal heeft intussen een pauze ingelast in zijn voorbereiding op de Ronde van Frankrijk. “Zowel mentaal als fysiek. Ik kende een erg goede opbouw richting Parijs-Nice. Daarna keerde ik terug naar Colombia en trainde ik op de rollen. Na een tijdje hebben mijn trainer en ik besloten dat het beter was even te rusten. Het harde werk sinds december gaat niet verloren door wat gas terug te nemen en slechts één of twee uurtjes op de rollen te rijden.”

Volgens de Tourwinnaar zou het voor het wielrennen een goede zaak zijn, mochten de drie grote rondes dit seizoen nog gereden kunnen worden. “Als ze niet plaatsvinden, zou dat een serieus probleem kunnen zijn. Ik hoop dat ze doorgaan, voor de koers, voor de sponsors die veel geld investeren. Eén ding is zeker: de wereld moet vooruit en het coronavirus moet ooit eens verdwijnen.”