Bernal verliest 38 seconden op gele trui Roglič, Martínez wint etappe na heerlijke finale Redactie

11 september 2020

17u12 8 Tour de France Daniel Martínez heeft de dertiende etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De Colombiaan van EF Education First zat in de finale in de tang bij medevluchters Lennard Kämna en Maximilian Schachmann (beiden BORA-hansgrohe), maar Martínez was ijzersterk en won. Bij de favorieten bleken de Slovenen Primož Roglič en Tadej Pogačar andermaal de beteren, titelverdediger Egan Bernal moest 38 seconden toegeven.

Parcoursbouwer Thierry Gouvenou schotelde het peloton tijdens de dertiende etappe een zware onderneming door het Centraal Massief voor. Onderweg moesten zeven beklimmingen overwonnen worden, de aankomst lag bovenop Puy Mary. Vooral de laatste twee kilometers beloofden enorm steil te worden. Bleef de vraag: zouden de klassementstenoren strijden voor de ritzege of kregen we een oorlog op twee fronten?

De beginfase van de rit was erg onrustig. Een groepje met ploegmaats Julian Alaphilippe en Remi Cavagna reed al snel weg. Ook bollentrui Benoît Cosnefroy was oorspronkelijk mee, maar de Fransman moest zijn medevluchters laten rijden. In verschillende trapjes ontstond een omvangrijke achtervolgende groep met onder meer Maximilian Schachmann en Dauphiné-winnaar Daniel Martínez. Het peloton hield lang gelijke tred met de vluchters, maar liet de teugels uiteindelijk toch vieren.

Bardet en Quintana tegen de grond, Mollema geeft op

Op iets minder dan 90 kilometer van het einde werd het peloton plots opgeschrikt door een valpartij. Nairo Quintana en Romain Bardet lagen erbij, maar sprongen snel weer op de fiets. Bauke Mollema had minder geluk: de Nederlander van Trek-Segafredo moest de strijd staken.

Hoe verder de etappe vorderde, hoe meer de achterstand het peloton opliep. De dagwinnaar zat dus voorin. Op de derde laatste beklimming van de dag trok Neilson Powless op zijn beurt alleen ten aanval. De Amerikaan van EF kreeg al snel een minuut voorsprong gedeeltelijk cadeau. Het sein voor Maximilian Schachmann om in de tegenaanval te gaan. De Duitser kwam vrij snel aansluiten en het duo vond elkaar meteen.

Martínez in BORA-tang, Bernal verliest van z'n pluimen

Schachmann was de betere van Powless en liet de Amerikaan achter. Op de voorlaatste beklimming van de dag gooide Daniel Martínez iedereen overboord, op één man na: Lennard Kämna, nota bene een ploegmaat van Schachmann. De Duitser zat kilometerslang in het wiel van de Colombiaanse winnaar van de laatste Dauphiné.

Op de steile slotklim naar Puy Mary greep Martínez Schachmann bij de lurven. Kämna achtte zijn moment aangebroken, maar de Duitser slaagde er niet in weg te rijden. In de eindsprint ging Kämna weer als eerste aan, maar Martínez ging erop en erover en won de etappe. Bij de favorieten beleefde Egan Bernal een zware dag. De Colombiaanse titelverdediger moest gele trui Roglič en Pogačar laten rijden en verloor 38 seconden. Roglič blijft leider.



