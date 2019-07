Bernal net iets sneller boven dan ploegmaat Thomas: 5 seconden die nu al bepalend zijn?



Marc Ghyselinck

09 juli 2019

08u22 0 Tour de France Vijf seconden. De Colombiaan Egan Bernal nam gisteren een paar marginal gains op zijn ploegmaat Geraint Thomas. Bernal was bij de pinken, Thomas niet snel genoeg. Wint Bernal op deze manier de Tour?

Het begon vorig jaar ook met vijf seconden. Zo veel liep Geraint Thomas op Mûr-de-Bretagne uit op Chris Froome. Het was de zesde rit in de Tour en Froome zei zich geen zorgen te maken. Thomas hield zich nog zes dagen gedeisd, maar in de elfde rit sloeg hij weer toe. Op La Rosière voerde Thomas een nummertje op en won. Froome werd derde op twintig seconden. Thomas pakte de gele trui, maar noemde Froome nog altijd de kopman in de Tour.

Eén dag later, op l’Alpe d’Huez, liep Thomas nog een keer vier seconden uit op Froome. Het was de rit waarin Chris Froome orde op zaken had willen stellen. Froome werd ingerekend door Tom Dumoulin, Thomas volgde in het wiel van Dumoulin en won zelf de rit. De genadestoot kwam er in rit 17 met aankomst op Saint-Lary-Soulan. Quintana won, Thomas werd derde, Froome achtste op 48 seconden van Thomas. Game over voor Froome, Thomas zou de Tour de France winnen. Bij Team Sky, nu Ineos, was Geraint Thomas vorig jaar op weinig subtiele wijze duidelijk gemaakt wat zijn plek was. In de ploegentijdrit zou alleen op Chris Froome worden gewacht. En als de zekeringen het niet hielden in het hotel, moesten alle andere renners hun airco maar uitzetten. Alleen Chris Froome kreeg koeling.

Dan pakt manager Dave Brailsford het helemaal anders aan. Froome is gecrasht in de Dauphiné en herstelt nu thuis van zijn breuken. Bernal had kopman moeten zijn in de Giro, maar hij brak zijn sleutelbeen. Bij afwezigheid van Froome in de Tour, heeft Brailsford van de jonge Egan Bernal nu ook de kopman gemaakt in de Tour. Naast Geraint Thomas. De twee moeten het op de weg maar uitmaken, wie de Tour gaat winnen.

Best samenwerken

“Geraint en Egan weten dat ze het best kunnen samenwerken om de Tour te winnen”, zei Brailsford vrijdag. Dat heeft Brailsford in de voorbije zeven jaar nooit gezegd. In 2012 was Wiggins de enige kopman en van 2013 tot 2018 draaide alles om Chris Froome. Na zijn overwinning vorig jaar zou Thomas het enige kopmanschap kunnen opeisen, maar Brailsford zegt van niet. Mischien omdat zijn vertrouwen in Thomas, die een hele winter feest heeft gevierd, toch niet zo groot is. En nu zien waar Bernal een volgende keer toeslaat.