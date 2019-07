Bernal neemt optie op eindzege: “Dit is een droom” TLB

26 juli 2019

18u53

Bron: France 2 0 Tour de France De negentiende rit van de Tour kreeg geen winnaar, maar morgen begint wel een nieuwe geletruidrager aan de etappe met start in Albertville. Egan Bernal trok in het offensief op de Col de l’Iseran en is de nieuwe leider in het algemeen klassement. “Ik begon bijna te huilen toen ik de gele trui mocht aantrekken”, sprak de Colombiaan bij France 2.

Bernal spoelde eerst nog even terug naar hét moment van de dag: de beslissing van de Tourorganisatie om de rit stil te leggen. “Ik weet nog altijd niet heel goed wat er allemaal gebeurde”, aldus de 21-jarige klimmer van Ineos. “Plots kreeg ik te horen dat ik niet meer moest rijden, omdat de etappe stopgezet was. Maar ik wilde écht niet stoppen. ‘Komaan, dit is de tour’, dacht ik. Maar uiteindelijk vind ik wel dat de organisatie de juiste beslissing heeft genomen, ook al hadden we op dat moment niet echt een zicht op de heftige weersomstandigheden die zich lager afspeelden.”

Dankzij zijn sterke beklimming van de Iseran en ook nog de bonificatieseconden erbij, heeft Bernal in de stand een voorsprong van 45 seconden op Julian Alaphilippe. Zijn Welshe ploegmakker Geraint Thomas is derde op 1'03". Met nog slechts één bergrit voor de boeg zit Bernal dus in poleposition voor Tourwinst. “Op dit moment denk ik vooral aan het feit dat ik de nieuwe leider ben”, aldus Bernal. “Dit is iets ongelooflijks, een droom. Toen ze me deze trui en dit leeuwtje gaven, begon ik bijna te huilen.”

“Dat ik misschien de Tour ga winnen? Ik weet echt niet wat ik daarop moet zeggen”, sprak Bernal met de tranen in zijn ogen. “Maar we mogen niet op de feiten vooruitlopen. Morgen wacht nog een zware rit, we zijn nog niet in Parijs. Morgen wordt nog een heel belangrijke dag.”