Bernal na tijdsverlies: “Ik haal mijn beste waarden ooit, maar de anderen zijn sterker” Redactie

11 september 2020

19u22 1 Tour de France Geletruidrager Primoz Roglic en Tadej Pogacar deelden in de dertiende Touretappe een tik uit aan Egan Bernal. De Colombiaanse titelverdediger verloor 38 seconden op het Sloveense duo. “Ze waren gewoon sterker.”

Bernal liet zijn ploegmaten hard werken, maar het mocht niet zijn voor de Colombiaan. Op de slotklim kon hij het tempo van Dumoulin al moeilijk volgen, finaal ging hij voor de bijl toen Pogacar in de aanval ging en Roglic mee ging in zijn zog.

“Ik voelde me nochtans de ganse dag goed. Ik deed mijn best, maar meer kan ik niet doen”, zei hij kort. “Ik haal mijn beste waarden ooit, maar de anderen zijn sterker. Dan moet ik mij erbij neerleggen. We zien wel wat er de komende dagen nog gebeurt. Ik moet gefocust blijven en het dag per dag bekijken. Ja, dit is frustrerend. Maar ik probeer mijn hoofd niet te laten hangen en ga mijn best blijven doen.”

