Bernal: “Het wordt een atypische Tour” - Alaphilippe: “Suspens vanaf het begin” MCA

15 oktober 2019

Titelverdediger Egan Bernal denkt dat het een atypische Tour wordt in 2020. “Er is geen ploegentijdrit, die vroeger al snel voor wat tijdsverschillen zorgde. Je moet een goede klimmer zijn, maar om de Tour te winnen moet je sowieso een heel complete renner zijn. We gaan alles goed analyseren, want het belooft een loodzware opdracht te worden - veel zwaarder dan die van vorig jaar.”

Alaphilippe: “Op papier heel mooi met suspens van begin tot eind”