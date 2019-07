Bernal en Thomas zien weinig problemen in ontbreken Froome: “Hebben sterk team” JH

Bron: Belga 0 Tour De France Ondanks het uitvallen van Chris Froome heeft Team Ineos nog steeds twee topfavorieten in haar rangen met Egan Bernal en Geraint Thomas. Beide renners weten zich nog steeds omringd door een sterke ploeg, ondanks het uitvallen van de viervoudige Tourwinnaar.

Bernal ziet weinig ervaring niet als probleem: “Ben omringd door een sterk team

Egan Bernal (22) deelt het kopmanschap met Geraint Thomas in de Tour de France. Vorig jaar toonde de jonge Colombiaan zijn klasse bij zijn debuut en fungeerde hij als meesterknecht voor Froome en Thomas, nu moet hij zelf aan de bak. “Ja ik ben nog jong”, gaf de kopman van Ineos toe. “Maar ik word omringd door een sterk team met veel ervaring.”

Bernal eindigde, ondanks al zijn werk voor de ploeg, zelf nog als vijftiende in het klassement. Sindsdien werd hij alleen maar sterker en bracht hij de voorbije jaren onder meer Parijs-Nice en de Ronde van Zwitserland op zijn palmares. Na de valpartij van Chris Froome werd hij gebombardeerd tot mede-kopman van Team Sky. “Wat is leeftijd?”, repliceerde teammanager Dave Brailsford op de vraag van een journalist of Bernal niet heel jong is. “Je hebt de fysieke, mentale leeftijd, maar wat is dat? Hij is er klaar voor en dat is het allerbelangrijkste.”

“Inderdaad, ik ben nog heel jong”, aldus de eindwinnaar van ook de Ronde van California in 2018 en de Ronde van de Toekomst in 2017. “Maar ik weet me omringd door een ploeg met heel veel ervaring. Alles gaat veel gemakkelijker als je zo’n jongens naast je hebt. Ik moet hen gewoon volgen en zij brengen me in de positie waar ik moet zijn. Ik ga rustig met dat leiderschap om en maak me geen zorgen. De ploeg is klaar.”

Overigens trainde Bernal vrijdag niet mee met zijn team, maar hij werkte een sessie op de rollen af in het teamhotel.

Thomas over ontbreken Froome: “In finales zullen we nog met drie zijn in plaats van met vier”

Het zag er benard uit voor Team Ineos enkele weken geleden. Na het uitvallen van Chris Froome in de Dauphiné ging ook Geraint Thomas tegen de grond in de Ronde van Zwitserland, voor de eindlaureaat van de Tour van 2018 viel de schade gelukkig mee: “Ik voel me goed. Ik heb goed getraind, ook al is dat niet hetzelfde als wedstrijden rijden. Ik had de Ronde van Zwitserland graag uitgereden, maar ik ben blij waar ik nu sta”, aldus een ontspannen Brit.

Ondanks het grote succes, stapelden de incidenten van Team Ineos (vroeger Team Sky) zich de voorbije jaren flink op. Denk maar aan een lopende Froome op de Ventoux: “Maar ik hoop dat we een incidentvrije Tour kunnen beleven en dat één van ons wint.” Het nieuws van de voorbije weken was natuurlijk het uitvallen van Chris Froome. Toch ziet Thomas daar weinig problemen in: “Froome is een van de beste klassementsrenners ooit, dus het is zeker jammer. Maar het is nu zo, we hebben nog steeds een sterk team. Dezelfde ploeg als vorig jaar, enkel met Dylan (van Baarle) in plaats van Froome. In de finale zullen we nog met drie vooraan te vinden zijn in plaats van met vier”, vertelde Thomas met een grijns.

Ook over mogelijke rivaliteit tussen de twee kopmannen van Team Ineos was er volgens de Brit geen sprake: “Ik verwacht geen problemen. Als we de Tour op dezelfde manier aanpakken als vorig jaar, als we als renners eerlijk zijn tegen elkaar, is dat het belangrijkste. Egan en ik hebben nog niet veel samen gefietst. Dit jaar nog niet, behalve in Zwitserland, maar daar liep het voor mij fout, maar we reden wel vorig jaar de Tour samen en dat draaide zeer goed uit. Het is ook beter om met twee te zijn in de finale. Egan is bovendien een eerlijke en goede jongen, hij is een familieman, toont veel respect en we kunnen het goed met elkaar vinden. Hij spreekt ook zeer goed Engels en dat biedt voordelen, want vaak is dat toch een struikelblok tussen twee nationaliteiten en andere talen, maar hij is het Engels vaardig en van mijn kant uit zie ik geen enkel probleem om met hem samen te koersen.”

Voor de Tourwinnaar van 2018 zijn er veel renners met het potentieel om de Tour te winnen. “Fuglsang springt eruit, hij kent echt een boerenjaar, samen ook met zijn team Astana. Dan heb je de broers Yates, maar ook nog Porte, Nibali, Jumbo-Visma draait goed, Movistar, er zijn zo veel tegenstanders.”

Thomas is de titelverdediger, was daarna maandenlang aan het feest, won heel wat kilo’s bij en hervatte pas de trainingen eind november. Hij sukkelde lang met overgewicht, moest ook lang zoeken naar de goede vorm. Toch is hij naar eigen zeggen klaar voor de Tour. “Die honger was er nog om opnieuw te trainen, te werken. Waarom? Omdat ik houd van trainen, je klaar stomen op wedstrijden, koersen, met de jongens op pad zijn. In november had ik het wel gehad met al die feestjes, maar let wel: ik heb ervan genoten, echt, van alles wat erbij kwam. Weet je, zelfs al win ik maar één keer, en zeggen sommigen dat ik een onehit-wonder ben, wel dan wat het toch een verdomd goede hit. Er zijn jongens die er van dromen om de Tour te rijden, ik heb hem wel gewonnen. Het neemt ook wel wat druk weg. Ik won al eens, ik moet me niet meer bewijzen. Ik ga er nu gewoon van genieten en mijn best doen.”