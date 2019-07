Bernal draagt zege op aan Colombia: “Triomf van een heel land” MMP

27 juli 2019

19u16

Bron: Belga 0 Tour de France Niet Rigoberto Uran of Nairo Quintana kroonde zich tot de eerste Colombiaanse winnaar van de Tour de France, die eer viel Egan Bernal te beurt. Amper 22 jaar, maar zondag zonder ongelukken op het hoogste schavot. “Dit is niet alleen mijn triomf, maar die van gans Colombia. Ik sta op het punt om de eerste Colombiaanse Tourwinnaar te worden. De Giro en de Vuelta hadden we al op ons palmares en nu ben ik de eerste Colombiaan die de Tour wint. Daar ben ik enorm trots op.”

Bernal legde de Tour vrijdag al in een behoorlijke definitieve plooi, zeker toen later die avond ook nog eens bekend raakte dat de laatste Alpenrit ook werd ingekort. “Al was het best wel nog een zware etappe”, zei hij, “vooral die laatste klim ging het hard. Jumbo-Visma mende het peloton om het podium te halen. Nu goed, ik moest enkel verdedigen en dat is wel een comfortabele positie. Bovendien voelde ik me nog altijd goed. Nu begint het stilaan door te dringen dat ik de Tour zal winnen en ik de eerste Colombiaanse Tourwinnaar word. Ik kijk uit naar de rit naar Parijs, al heb ik nog geen gewonnen spel”, lachte hij. “Niet dat ik me nog aan veel problemen verwacht, maar vorig jaar was ik in de slotrit te relaxed. Ik dacht dat we maar wat gingen rijden, maar toen was het volle gas op dat circuit, en daar was ik niet op voorbereid. Oké, het is niet de zwaarste rit, maar toch nog zwaar en ik moet de focus nog één dagje houden.”

Bernal wordt de eerste Colombiaanse winnaar van de Tour. Met Quintana won Colombia de Giro in 2014 en de Vuelta in 2016 en met Luis Herrera de Vuelta van 1987, maar de Tour ontbrak nog in de wielergekke natie. “Dit is niet alleen mijn triomf, maar die van een heel land. We hadden al de Giro en de Vuelta, en het is een grote eer om te beseffen dat ik de eerste Colombiaanse Tourwinnaar word.”

Bernal kreeg knuffels en felicitaties van zijn familie en vriendin. “Mijn vader had eerst geen woorden”, zei hij nog, “pas toen hij alles liet bezinken, kon hij me feliciteren. Hij had tranen in de ogen. Dit is een grote droom. Vroeger keken we naar de Tour op tv en dachten we dat zoiets onbereikbaar was en nu zal ik morgen/zondag in het geel op dat podium staan. Dat maakt me emotioneel.”