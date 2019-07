Bent u klaar voor de Gouden Tour? Bekijk hier de teams van onze wielerredactie én Tom Boonen Wielerredactie

04 juli 2019

06u30 0

Het Tour-circus in het land. Zaterdag gaat de Ronde van Frankrijk van start in Brussel, waar het startschot wordt gegeven van een intense strijd. Tussen de renners én tussen de deelnemers aan onze Gouden Tour-competitie. Er vallen schitterende prijzen te winnen en een ploeg samenstellen kan HIER. Weinig inspiratie voor uw selectie? Geen nood! Hieronder kunt u al kennismaken met de formaties van de wielerredacties van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws én onze columnist Tom Boonen.

DE HLN-ploeg ( ploegnaam: One Team, One Dream)

Geraint Thomas (Ineos)

Egan Bernal (Ineos)

Nairo Quintana (Movistar)

Romain Bardet (AG2R)

Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe)

David Gaudu (Groupama-FDJ)

Rein Taaramae (Direct Energie)

Anthony Perez (Cofidis)

Caleb Ewan (Lotto-Soudal)

Michael Matthews (Sunweb)

Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma)

Ivan Garcia (Bahrain-Merida)

Andrea Pasqualon (Wanty-Gobert)

Fabio Felline (Trek-Segafredo)

Roger Kluge (Lotto-Soudal)

Waarom deze 15 namen?

Geraint Thomas is een halve gok: vorig jaar heeft hij bewezen dat hij een grote ronde kan winnen, en zelfs kan domineren, maar daarna is hij met alles bezig geweest behalve de koers. Hij heeft zwaar gefeest in het najaar en kwam pas laat in de winter opnieuw op competitiegewicht — dat is nooit een voordeel. In de voorbereiding kon hij de twijfels over zijn vorm niet uitgommen, daarvoor waren zijn prestaties en uitslagen niet goed genoeg. Zijn val in Zwitserland zou een extra reden kunnen zijn om hem niet te selecteren, maar wij doen het toch: omdat hij in se de meest complete klassementsrenner in dit Tourpeloton is.

Naast Thomas kiezen we voor drie echte klimmers: Bernal, Quintana en Bardet. In een Tour waarin veel en hoog geklommen moet worden, zouden de pluimgewichten in het voordeel moeten zijn. De organisatie stuurt het peloton zeven keer over een col van meer dan 2.000 meter. Quintana, die nu echt wel voor zijn Tour van de laatste kans staat, heeft als extra plus dat hij gewend is aan die grote hoogte (hij is opgegroeid boven 3.000 meter).

Van Emanuel Buchmann hopen we dat hij zijn gestage progressie van de voorbije jaren verderzet en naar een plaats in de top 10 fietst. De Duitser is in ieder geval bezig aan een heel degelijk en constant seizoen. David Gaudu wordt aanzien als het volgende Franse wielertalent. Zijn Dauphiné was niet overtuigend, maar eerder op het jaar liet hij mooie resultaten optekenen.

Voor de sprints rekenen we op Dylan Groenewegen en Caleb Ewan. Daar hadden we graag ook Peter Sagan aan toegevoegd, maar die kost te veel. Met Michael Matthews hopen we ‘the next best thing’ in onze rangen te hebben. Ivan Garcia, Andrea Pasqualon en hopelijk een herboren Fabio Felline zouden via ereplaatsen ook nog wat punten bij mekaar moeten sprinten. Idem met Roger Kluge: als lead-out van Ewan gebeurt het soms dat hij zelf in de prijzen rijdt, en anders kan hij punten verdienen voor assistentie aan zijn kopman.

Het grote manco in onze ploeg is de afwezigheid van renners van Deceuninck-Quick.Step. Julian Alaphilippe had hier moeten tussenstaan, maar ook hij is gewoon te duur. En Elia Viviani moest het afleggen tegen Ewan.

Tot slot hebben we nog twee vrijbuiters. Rein Taaramae is in zijn prijsklasse een van de weinige renners die de anonimiteit ontstijgt. De Estse hardrijder kan zowel in de tijdrit als in een lange vlucht puntjes sprokkelen. Anthony Perez is een puncher die op (veel) lager niveau heeft bewezen dat hij in een sprint bergop een taaie klant kan zijn. Hij mag ons verbazen in een van de vele overgangsritten.

De VTM-ploeg (ploegnaam: VDBISSIMO)

Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma)

Egan Bernal (Team Ineos)

Wout van Aert (Jumbo-Visma)

Tiesj Benoot (Lotto-Soudal)

Rick Zabel (Katusha–Alpecin)

Christophe Laporte (Cofidis)

Xandro Meurisse (Wanty-Gobert)

Enric Mas (Deceuninck-Quick.Step)

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ)

Andrea Pasqualon (Wanty-Gobert)

Niccolò Bonifazio (Team Total Direct Energie)

Geraint Thomas (Team Ineos)

Odd Christian Eiking (Wanty-Gobert)

Cees Bol (Team Sunweb)

Matteo Trentin (Mitchelton-Scott)

Waarom deze 15 namen?

Onze kopman voor het weekend in Brussel is Dylan Groenewegen, die zaterdag de eerste gele trui pakt. Zondag pakt Wout van Aert, zijn ploegmaat bij Jumbo-Visma én bij VDBISSIMO, het geel van hem over. Of als Groenewegen er tijdens de ploegentijdrit kan blijven aanhangen, pakt Van Aert het geel op maandag, in Epernay. Ze sprokkelen ook de hele Tour wat puntjes wanneer de andere wint, mooi meegenomen.

Nog 2 snelle mannen in onze ploeg: Laporte (net iets goedkoper dan mannen als Viviani en Ewan, maar altijd goed voor een korte ereplaats, ook wanneer het wat zwaarder is). Ook snel, en voor wie het nóg wat zwaarder mag zijn: Trentin. Nog geen topseizoen, maar hij gaat revanche nemen in de Tour, in loondienst bij VDBISSIMO.

Nog 2 Belgen: Tiesj Benoot, die een uitstekende Ronde van Zwitserland reed, voor een ritzege gaat, en mede door enkele grote afzeggers een goed klassement toch niet helemaal uit z’n hoofd zal zetten. En Xandro Meurisse, van wie ik veel verwacht in z’n eerste Tour, nadat hij vorig jaar nog paste om papa te worden.

Onze 2 klassementsmannen zijn Thomas en Bernal. Geen Froome, maar we zien Ineos de Tour nog wel domineren. Er is geen uitdager die momenteel een straffe indruk nalaat en zij hebben 2 heel sterke paarden om op te wedden: 1 met regelmaat en ervaring, 1 met talent en explosiviteit. Nog interessante namen: Pinot. Dit parcours ligt hem, dus we gaan hem zeker vaak zien. Mas: idem dito.

De Tour-ploeg van Tom Boonen (ploegnaam: Beter van voor dan vanachter)

Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

Geraint Thomas (Team Ineos)

Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick.Step)

Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma)

Elia Viviani (Deceuninck-Quick.Step)

Egan Bernal (Team Ineos)

Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma)

Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe)

Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe)

Elie Gesbert (Arkéa-Samsic)

Jonathan Castroviejo (Team Ineos)

Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ)

Steve Cummings (Dimension Data)

Andrea Pasqualon (Wanty-Gobert)

Odd Christian Eiking (Wanty-Gobert)

Waarom deze 15 namen?

Mijn ‘Gouden Tour’-ploeg bevat een dubbele ruggengraat. Enerzijds kan je niet voorbij aan INEOS, dat ook zónder Chris Froome collectief sterk voor de dag zal komen. ‘One team, one goal’: de Tour de France wínnen. En daarvoor hebben ze met titelverdediger Geraint Thomas en de Colombiaanse groeidiamant Egan Bernal, voorbestemde drager ook voor de witte jongerentrui, twee supertroeven in huis. Ik vul aan met ‘werkmier’ Jonathan Castroviejo, die een belangrijke pion wordt voor de ploegen- en individuele tijdrit. Maar ook BORA-Hansgrohe is bezig aan een knap seizoen. Peter Sagan, andermaal topfavoriet voor het groene puntenshirt en altijd goed voor minstens één ritzege, hoort er onvermijdelijk bij in dit gezelschap. De ploeg plooit echter niet langer terug op de drievoudige ex-wereldkampioen. Ze heeft duidelijk geïnvesteerd in jeugd en dat werpt stilaan vruchten af. Toen Sagan het in het klassieke voorjaar iets minder verging, zag je de rest feilloos overnemen. Vandaar dus mijn keuze voor Patrick Konrad en Emanuel Buchmann.

Voor het spurtgeweld neem ik er ook vaste waarden Dylan Groenewegen en Elia Viviani bij. Al zal het me benieuwen, nu de Italiaan de ploeg aan het eind van het seizoen verlaat, of hij binnen zijn team nog de volle steun zal genieten. In die optiek selecteer ik dus ook zeker Julian Alaphilippe. Op hem kan je een huis bouwen in de Tour. (lacht) Een Fransman die in Frankrijk koerst krijgt altijd vleugels — zijn agressieve stijl doet me een beetje denken aan Richard Virenque. En is, in zijn geval, opnieuw rijp voor een paar ritzeges en de bolletjestrui. Voor het klassement viel mijn oog ook op Jakob Fuglsang, eindlaureaat van de Dauphiné en nooit vies van een ‘nummerke’ in de tweede of derde week, wanneer de bombardementen in alle hevigheid zullen losbarsten. Maar de Deen past helaas niet meer in het budget. Dus ga ik, met het oog op de harde strijd die ik in deze ‘open’ Ronde van Frankrijk toch wel verwacht, voor Steven Kruijswijk als volwaardig alternatief. Een jongen met een enorme weerstand, die zich niet spaart, in zijn hang naar een podiumplaats in Parijs niet altijd de geijkte paden bewandelt en dúrft te koersen.

Ik had er heel graag De Gendt en Teuns bijgenomen, maar met 21 respectievelijk 18 miljoen vallen ze te duur uit. Aanvullen doe ik dan maar met ‘vrijbuiters’ Elie Gesbert — ook de Franse kampioen Warren Barguil gaat helaas financieel mijn petje te boven —, Sébastien Reichenbach en ex-ritwinnaar Steve Cummings en het Wanty-Gobertduo Andrea Pasqualon en Odd Christian Eiking, dat zich kan plaatsen in de spurt.