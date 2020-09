Benoot zorgt voor Belgisch tintje: “Mijn aanval zorgde er voor dat het laatste mannetje van Bora wegviel” JSU/DMM

12 september 2020

18u22 0 Tour de France Team Sunweb is dé aanvalsploeg van deze Tour. Na succes met Hirschi was het nu de beurt aan Sören Kragh Andersen om te vieren. Ook positief, de rol van Tiesj Benoot: “Ik voel mezelf verbeteren.”



Aanvallen. Team Sunweb deed het met drie verschillende renners vandaag in de finale door de straten van Lyon. “We waren met zes renners mee in een groep van 70 man. Dan kan je wel iets doen, hé”, zei Tiesj Benoot na de rit. “Het plan was dat Sören of ik de finale zouden openen. Hirschi zou zich wat richten op Alaphilippe en Casper Pedersen was de man die we achter de hand hielden voor de sprint.”

Benoot sprong als eerste Sunweb-renner weg op de Côte de la Duchère. “Ik kwam in positie om aan te vallen, maar miste nog dat tikkeltje om door te trekken na mijn inspanning. Achteraf heeft het er wel voor gezorgd dat met Kamna het laatste mannetje van Bora opgesoupeerd werd. Het was een lastige rit vandaag, maar ik voel mezelf verbeteren. Dat is heel positief. Volgende week probeer ik het nog eens.”

“De rare move in het begin van de etappe toen Bol en Pedersen zich uit de ontsnapping liet terugvallen naar het peloton. Het was de bedoeling om mee te springen in een aanval met winstkansen, maar met twee man meegaan in een vroege vlucht met vier renners had weinig zin. Het gaat goed met deze ploeg in de Tour, ja. Misschien is het de luxe om geen klassementsman bij te hebben.”

Nicolas Roche: “Opmerkelijk hoe goed we op sommige ritten kunnen focussen met deze ploeg”



