Benoot mikt op "topresultaat" in Tour - Ewan gaat vol voor geel: “De druk is er” JSU/JH

05 juli 2019

14u19

Bron: VTM Nieuws 0 Tour de France Tiesj Benoot is een van de vrijbuiters bij het Belgische Lotto-Soudal, dat deels afgestemd is op de snelle benen van de Australische topspurter Caleb Ewan.

Dat betekent dat onze 25-jarige landgenoot in de ritten die niet op een sprint uitdraaien, vrij zijn kans zal mogen gaan om een gooi naar ritwinst te doen. Daarmee hoopt Benoot zijn seizoenspalmares op te smukken. In de top tien was hij afgelopen voorjaar vaak terug te vinden, maar een uitschieter - zoals vorig jaar met zijn zege in de Strade Bianche - bleef uit. "Ik wil graag een topresultaat neerzetten", gaf Benoot onomwonden toe. "Ik heb al genoeg ereplaatsen gereden dit jaar. Ik denk dat ik altijd op niveau was, maar ik mis nog die uitschieter: ritwinst dus. Als ik moet kiezen tussen een plaats in de top twintig (Benoot werd in 2017 meteen twintigste in zijn eerste Tour, red) en een ritzege kies ik meteen voor die etappe. Er zijn niet veel mensen die zich herinneren dat ik twee jaar geleden top twintig reed. Top tien is iets anders, maar ik ga wel voor ritwinst. Voor mij is het niet anders dan twee jaar geleden. Toen was het in de vlakke ritten samenblijven om vol voor André (Greipel, red) te gaan en de andere ritten kon ik mijn kans gaan. Nu is het niet anders met Caleb Ewan. Ik denk dat we daarin een mooie balans hebben. We zijn hier vooral voor ritwinst en hopelijk vertaalt zich dat snel in resultaten. Zaterdag is er daar al een kans voor, dat gaat volgens mij honderd procent een sprint zijn. Het valt niet vaak voor dat de sprinters een kans hebben om de gele trui te pakken in die eerste rit en dit is zo'n jaar. Er zijn genoeg ploegen die voor een sprint gaan rijden en dus krijgen we een sprint in Brussel."

Benoot is intussen aan zijn derde Tour toe en die start dan ook nog eens in eigen land. "Die eerste keer is zeer speciaal, dat ben je toch wel overweldigd, het is toch iets anders dan eender welke wedstrijd. Nu weet ik waaraan ik me moet verwachten, maar het blijft speciaal om alles te zien en dan zeker hier in Brussel. Voor de ploegenvoorstelling waren er een pak meer supporters opgedaagd dan andere jaren. Dat gaf daar wel een speciaal gevoel.”

Caleb Ewan: “De druk is er, maar het is natuurlijk ook leuk dat de sprinters een kans krijgen om geel te pakken”

Net zoals in de Giro wordt Caleb Ewan uitgespeeld in de massasprints bij Lotto-Soudal. In Italië kon de snelle Australiër twee ritten meepikken. Ook nu is ritwinst het doel voor Ewan, die zijn Tourdebuut maakt. Morgen maakt hij meteen kans om de gele trui om zijn schouders te hijsen: “De druk is er, maar het is wel leuk dat de sprinters voor het tweede jaar op rij een kans krijgen om het geel te pakken.”

Gisteren deed Ewan vlak voor de ploegenvoorstelling in Brussel een korte verkenning van de aankomststrook: “Ik reed in de omgekeerde richting, het ging dus licht bergaf in plaats van bergop, maar de aankomst moet mij zeker liggen, ik hoop morgen uit de problemen te blijven en in een goede positie aan de sprint te beginnen. Zenuwachtig ben ik voorlopig nog niet en we hebben een heel sterk team, dat mij morgen in ideale positie naar de overwinning kan loodsen”, keek de Australiër met vertrouwen vooruit.

Jasper De Buyst: “Morgen meteen superbelangrijke dag voor ons”

De belangrijkste schakel in de sprinttrein van Lotto-Soudal is Jasper De Buyst. De Gentenaar zal de laatste pion zijn die Ewan naar ritsucces moet loodsen: “We zijn er ons van bewust wat we morgen kunnen verwezenlijken. Morgen is het meteen een superbelangrijke dag voor ons. We gaan er alles aan doen en dan zien we wel”, vertelde een ontspannen De Buyst. “De bonus van die gele trui verandert niets aan de manier waarop we de rit gaan proberen winnen. We gaan het doen zoals we elke andere sprint benaderen Het zou natuurlijk supermooi zijn.” De aankomststrook met de fiets verkennen, lukte niet voor De Buyst: “We zijn wel eens gepasseerd met de bus, maar met de fiets is het natuurlijk moeilijk in hartje Brussel. Op zich mag dat geen probleem zijn, we zijn genoeg gebriefd over de aankomststrook”, besloot onze landgenoot.