Benoot komt weg met snijwonden en verstuikte vinger na val in afdaling: “Ik heb geluk gehad” Marc Ghyselinck

01 september 2020

23u00 1 Tour de France Wat snijwonden en de ringvinger van zijn rechterhand verstuikt. Tot zover de schade bij Tiesj Benoot (26), opgelopen bij zijn val in de afdaling van de Côte de l’Aullagnier. Benoot spreekt van “een domme fout”. Maar zegt ook dat hij geluk heeft gehad.

Zijn fiets was er nog het ergst aan toe. “De mecanicien was niet tevreden”, zei Benoot na consultatie van de ploegarts die zich er uiteindelijk toe kon beperken om de rechter ringvinger van Benoot aan zijn middenvinger te tapen. “Misschien kan ik morgen wat minder goed remmen in de finale. Misschien zal ik Cees Bol niet kunnen helpen in de sprint. Maar koersen ga ik zeker doen.”

Benoot stuurde verkeerd in een bocht. De snelheid was meer dan 60 km/u en Benoot wilde asap een gaatje dichtrijden op de Duitser Nils Politt, één van zijn vijf medevluchters van de dag. “Ik had plannen. Ik wilde daarna alleen wegrijden op de volgende helling (de Côte de Saint-Léger-les-Melèzes, red). In de ontsnapping ging het mij niet snel genoeg meer. In het peloton wilde de ploeg van Alaphilippe ons niet laten wegrijden. Waarschijnlijk omdat Vuillermoz mee was. Die stond te dicht in het klassement.”

Voor de schroot

Dat had een laatste poging van Benoot moeten zijn om de vierde rit in de Tour te winnen. Benoot schatte zijn kansen nog klein in, maar het was het proberen waard.

Zover kwam het niet. “Die bocht draaide veel verder door dan ik had gedacht. Ik zag Politt voor me rijden en bij hem was het ook nipt. Ik moet iets geraakt hebben met mijn voorwiel, ik begon te schuiven en kon niet meer corrigeren. Het was een domme fout.”

Benoot schuurde eerst langs de vangrail en dook er dan over. Hij kwam in de grasberm aan de andere kant terecht. “Ik heb echt wel geluk gehad. Voor hetzelfde geld had ik een veel ergere val gemaakt.”

Zijn fiets was wel goed voor de schroot. Het frame was doormidden. “Mijn mecanicien was niet content. Die moest vanavond een nieuwe fiets voor mij monteren.”

Schrik? Nou, nee

Benoot keerde terug van een blessure aan de rug, waardoor hij moest opgeven in het Critérium du Dauphiné. Hij voelde zich in de eerste ritten van de Tour nog niet helemaal de oude, maar beter dan vandaag had hij zich ook al lang niet meer gevoeld.

Of de schrik er nu niet in zit? Toch niet, zegt Benoot. “In het verleden heb ik daar nooit last van gehad. Goed dat ik woensdag weer kan koersen.”

