Benoot geeft na zware val op in Tour: "Ik kan met moeite mijn T-shirt aandoen" DMM/XC

11 juli 2018

10u30 11 Tour De France Geen Tiesj Benoot meer in de Tour de France. Onze landgenoot van Lotto-Soudal kwam gisteren zwaar ten val en liep daarbij een ontwrichtte schouder, meerdere kneuzingen en hoofdwonden op.

“Het zou onverantwoord zijn om verder te rijden. In de Tour wil je natuurlijk langer doorgaan, maar ik kan mijn stuur niet vasthouden op een verantwoorde manier”, aldus Benoot. “Ik kan met moeite mijn T-shirt aandoen, dus dan wordt het moeilijk om op het hoogste niveau in het peloton te koersen.”

“Ik ben ontgoocheld, want mijn Tour moest nog beginnen. Ik had de rit van vandaag aangestipt. Ook morgen op de Mûr-de-Bretagne had ik een kans. Na het voorjaar heb ik alles op deze Tour gezet, spijtig dat ik nu moet opgeven. Wat nu? Mij verder laten onderzoeken om andere breukjes uit te sluiten. Dan is het dag per dag evalueren met de dokter. Het is belangrijk dat ik snel herstel en dan zie ik wel wanneer ik terug aan de start van een wielerwedstrijd sta.”

Abandon #TDF2018 is a very big disappointment after weeks of preparation and dedication. But after my crash yesterday this was the only solution. Thanks to everyone for the kind messages and my family and @lotto_soudal for the support. Now I will take time to recover physically and mentally and make new plans for the future! #captainsofcycling Een foto die is geplaatst door null (@tiesj) op 11 jul 2018 om 10:55 CEST

Een hectisch finale gisteren in de Tour. Op weg naar Sarzeau lieten de vluchters van de dag weinig van hun pluimen, waardoor het in de laatste kilometers alle hens aan dek was in het peloton. Op vijf kilometer van de aankomst leidde dat tot een fikse valpartij in de voorwacht van het peloton. Schaduwfavorieten Zakarin en Uran kwamen er zonder kleerscheuren en al te grote tijdsverliezen van af. Enkele andere renners waren er erger aan toe.

Onder meer Axel Domont van AG2R kon niet meer verder, maar ook Tiesj Benoot bleef lange tijd aan de kant zitten. Onze 24-jarige landgenoot kwam uiteindelijk hevig bloedend over de aankomst, ruim tien minuten na ritwinnaar Fernando Gaviria. Benoot ging daarbij meteen naar de mobiele radiologie-afdeling die de Tour-organisatie bij de aankomst voorziet.

Onderzoek wees uit dat de Belg een tweedegraadsontwrichting van het AC-gewricht in zijn rechterschouder opliep. Daarnaast kamp hij met een kneuzing van de ribben, het rechterschouderblad en de linkerpols. Ook heeft hij schaafwonden op de heupen, rug, armen en benen. En tot slot: snijwonden aan de rechterwenkbrauw en het achterhoofd, genaaid met respectievelijk zeven en één draadjes.

Sergeant: "Heel pijnlijk"

Manager Marc Sergeant verliest zo één van zijn kopmannen. Vorig jaar werd Benoot bij zijn Tourdebuut 20ste in de eindstand. "Dit is heel pijnlijk, ook voor hem", aldus Sergeant. "Hij heeft hier maanden naartoe gewerkt. Tiesj was één van de renners met wie we hoopten te scoren in deze Tour. Hij was er klaar voor. We hebben wel nog enkele aanvallers. Maar we moeten eerlijk zijn: in het gebergte is Tiesj onze beste man, en die valt nu weg."

#TDF2018 TIESJ BENOOT ABANDONS TOUR DE FRANCE



Unfortunately, @TiesjBenoot won't be at the start of the fifth stage.



Hear from Tiesj and team manager Marc Sergeant in the video on our Facebook page.

🎥https://t.co/qpdUjnD3VL pic.twitter.com/ZlV8NeeaWY Lotto Soudal(@ Lotto_Soudal) link