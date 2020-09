Bennett houdt Ewan en Sagan af en doet uitstekende zaak in strijd om groen, Roglic blijft in het geel DMM/SVBM

08 september 2020

17u22 56 Tour De France Sam Bennett heeft prijs in de Tour. De Ier van Deceuninck-Quick.Step haalde het aan de meet op Île de Ré voor Ewan en Sagan. Bennett doet een schitterende zaak in de strijd om groen. Primoz Roglic behield na een nerveuze etappe het geel.

Van eiland naar eiland. De tiende rit in de Tour was er eentje langs de Atlantische kust van Île d’Oléron naar Île de Ré. Wie de kust zegt, denkt wind. En dus waren veel ploegen op hun hoede voor eventuele waaiers. Al waren voor de start vooral de resultaten van de coronatests deze ochtend het belangrijkste gespreksonderwerp.

Na 841 tests bleek dat geen enkele van de 166 nog aanwezige renners in het Tourpeloton besmet was met het coronavirus. Bij Ineos, Mitchelton-Scott, Cofidis en AG2R was er wel telkens een staflid positief en ironisch genoeg raakte ook Tourbaas Christian Prudhomme met het coronavirus besmet.

Hoe het ook zij: the show went on. Twee Zwitsers dachten er net hetzelfde over. Küng en Schär vertrokken bij het verlaten van het Île d’Oléron voor een koppeltijdrit. De sprintersploegen lieten niet begaan, ook de klassementsteams zagen een vlucht liefst niet al te ver wegrijden. Bij een eerste poging tot waaieren zat de Trofeo Baracchi van Küng en Schär erop.

Alles te herdoen. Met een compact peloton ging het noordwaarts richting finale. Onderweg zorgden twee grote valpartijen voor oponthoud. Pogacar, Martin en enkele anderen moesten even achtervolgen, maar op wat schaafwonden en kleerscheuren na kon iedereen zich melden voor de finale. Met de drie kilometer lange brug naar Île de Ré in zicht zat het spel helemaal op de wagen.

Waaiers kwamen er niet meer aan te pas, maar de nervositeit bleef een factor in veel rennershoofen. Ook het straatmeubilair speelde een rol, zo zorgde een verkeerseilandje voor een nieuwe valpartij. Ondertussen werden Valverde en Lopez uit het peloton gebonjourd. De sprinters waren wel op post. Op naar een duel Ewan-Bennett of zou Van Aert zich er weer tussengooien?

Neen, was het antwoord op het tweede deel van de vraag. Van Aert loodste Roglic veilig naar de haven en dat volstond. Ondertussen kwam Team Sunweb weer opzetten met een indrukwekkend treintje voor Bol, Bennett kon rekenen op gangmaker Morkov. De Ier zette als eerste aan, Ewan en Sagan kwamen te laat. De renner van Deceuninck-Quick.Step heeft met de klap 21 punten voorsprong in het puntenklassement. Code rood voor Sagan.

