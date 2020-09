Bennett doet gouden zaak in strijd om groen: “Wil de trui in een duel winnen, niet omdat iemand gedeclasseerd wordt” JSU/XC

09 september 2020

18u56 2

Sam Bennett moest in de elfde Tourrit de zege aan Caleb Ewan laten, maar deed na de declassering van Peter Sagan een gouden zaak in de strijd om groen. “Dat klopt. Al wil ik de trui liever winnen in een duel, niet omdat iemand gedeclasseerd wordt”, aldus Bennett na afloop. “Ik heb de beelden nog niet bekeken, dus ik weet niet of het echt gevaarlijk was.”

Sagan kwam vandaag als tweede over de streep, maar werd gedeclasseerd omdat hij Wout van Aert een stevige schouderduw gaf. Door zijn declassering naar plaats 85 (de laatste positie van zijn groep) doet de Slovaak een heel slechte zaak in de jacht op een achtste groene trui. Hij pakte geen punten. Bennett leidt nu met 243 punten voor Sagan, tweede met 175 punten.

