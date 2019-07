BeNe boven in de Tour: Belgische en Nederlandse teams bij grootverdieners KDZ

22 juli 2019

06u10

Bron: ASO 0

BeNe boven in de Tour de France. Op de vooravond van de 2de rustdag maakte Tourorganisatie ASO het gewonnen prijzengeld tot nu toe bekend in deze Ronde van Frankrijk, goed voor een totaalbedrag van 597.900 euro. Grootverdiener is Team Jumbo-Visma. De Nederlandse ploeg haalde tot nog toe al 83.830 euro binnen. Jumbo-Visma won de ploegentijdrit in Brussel en haalde daarnaast met Van Aert, Teunissen en Groenewegen nog eens drie etappezeges binnen. Lotto-Soudal en Deceuninck-Quick.Step staan op twee en drie met respectievelijk 73.830 euro en 72.360 euro. Lotto-Soudal pakte met Ewan en De Gendt twee ritzeges en met Tim Wellens hebben ze ook de bollen in het bezit. Deceuninck-Quick.Step pakte drie ritzeges, twee met geletruidrager Alaphilippe en één met Viviani. Total Direct Energie bengelt helemaal onderaan met amper 6.630 euro aan prijzengeld.

De top tien

1) Team Jumbo-Visma 83.830 euro

2) Lotto-Soudal 73.830

3) Deceuninck-Quick-Step 72.360

4) Mitchelton-Scott 46.410

5) Bora-Hansgrohe 44.510

6) Groupama-FDJ 35.630

7) Bahrain-Merida 34.350

8) Trek-Segafredo 31.400

9) Team Ineos 26.310

10) Wanty-Gobert 21.900

Meer over Lotto-Soudal

sport

sportdiscipline

wielersport

wegwielrennen