Ben Hermans (6de) groeit stilaan naar zijn beste vormpeil toe in deze Tour: “Als Wout me nodig heeft op WK: graag” Joeri De Knop in Frankrijk

05 september 2020

19u25 0 Tour de France Belg van de dag: Ben Hermans. In de eerste Pyreneeënrit van zijn allereerste Tour glipte de 34-jarige Limburger mee in de lange vlucht. Hermans werd finaal zesde. “Jammer, dit was de kans van mijn leven”, vond hij. “Maar de darmproblemen die me de voorbije week kwelden, betaal ik vandaag cash.”



Een mooie kopgroep was het, waarin Hermans zijn plaats vond. Aanvankelijk zag hij er voor zichzelf ook wel brood in. “De eerste twee uur voelde ik me supergoed. Ik dacht: ‘dat komt hier zo goed als in de sakosj’. Op dit parcours kon ik die mannen normaal altijd aan. Ik had de indruk dat ik zeker top drie kon rijden. Met kans op de ritzege.” Helaas, in het derde koersuur liepen Hermans’ benen plots leger en leger. “In de eerste meters van de Port de Balès, wist ik: ‘dit wordt mijn dag niet.”

Naar een verklaring was het niet lang zoeken. “Ik sukkel al in het begin van de Tour met darmproblemen. Vrijdag, bij voorbeeld, speelde mijn maag serieus op en kon ik amper eten. Daar betaalde ik vandaag de prijs voor. Daags na zo’n slechte dag, kan je meestal niet echt diep in je reserves tasten. En dat bleek dus ook vandaag. In het begin was ik goed, daarna kreeg ik de terugslag. Maar goed, in vergelijking met de voorbije dagen is dit al een hele verbetering. Op deze manier kan ik misschien nog wel een sterke tweede Tourhelft rijden. Daar hoop ik alleszins op.”

Hoopgevend is dat Hermans niet volledig instortte. In het spurtje voor de zesde plaats, op 3:42 van Nans Peters, hield hij keurig Quentin Pacher af. “Een opsteker”, noemde hij het. “Goed voor het hoofd. Maar anderzijds: dit was dé kans van mijn leven om een rit te winnen in de Tour. Zo ervaar ik het. In die zin is het balen dat ik vorige week niet over mijn beste gezondheid beschikte. Ik was ziek en kon er totaal niets aan doen. Ik, die nota bene altijd superhygiënisch ben, constant mijn voorzorgen neem. En toch. Met dat slechte weer in Nice moet ik iets hebben opgeraapt.”

Nieuwe kansen? Hermans rekent er alleszins op. “Ik denk dat ik hier niet zo slecht van zal recupereren. Dus… morgen al, wie weet. Op een terrein waaraan ik leuke herinneringen bewaar. Bij de U23 zette ik hier sterke prestaties neer in de Ronde van Isard d’Ariège en de Ronde van de Pyreneeën. En in 2013 legden we in deze regio met RadioShack de basis van de eindzege van Chris Horner.” Eén groot voorbehoud, echter. “Ik vrees dat de klassementsrenners zich, daags voor de eerste rustdag, ook wel eens met de zaken zullen bemoeien. Verder dan die negende etappe heb ik voorlopig nog niet gekeken. Ik voel me hoe dan ook beter worden. Hier, in de Pyreneeën, krijg ik toch ook wat meer het gevoel van een échte Tour. De openingsweek was een beetje flauw. Weinig publiek op de beklimmingen. Vandaag was het al een wereld van verschil op de Peyresourde.”

Een groeiende Ben Hermans zou wel eens nuttig kunnen zijn voor de Belgische WK-selectie. Als hij hier goed uitkomt… “Ja, maar ik heb tot dusver nog niets gehoord. Je zal de vraag dus moeten stellen aan bondscoach Rik Verbrugghe. Ik zag het parcours al op papier. Bijna 5.000 hoogtemeters, zeggen ze. Daar heb ik toch een beetje mijn twijfels bij. Ik denk dat het eerder geschikt zal zijn voor de klassieke renners. Perfect op maat van Van Avermaet, maar vooral Van Aert. Maakt eigenlijk niet uit wat hij hier in de Tour doet, hij zal sowieso goed zijn. Als Wout mijn steun nodig heeft in Italië, stel ik me graag ter beschikking. Altijd leuk om voor iemand te werken die een grote kans maakt op de wereldtitel.”

