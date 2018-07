Belgische vreugde in kamp Quick.Step: "Onze Tour is geslaagd, Patrick. We kunnen naar huis" Joeri De Knop in Frankrijk

07 juli 2018

16u47 0 Tour De France In de openingsetappe van de Tour was het meteen prijs voor Quick.Step Floors. Fernando Gaviria sprintte eenvoudig naar de zege én de gele trui. Ploegmakker Philippe Gilbert was dan ook tevreden. " Op twee kilometer van de streep hadden we nog een man of zes over. Toen wist ik dat we niet meer konden verliezen."

Gilbert deed zijn verhaal van de finale. "Bob (Jungels, red.) en Niki (Terpstra, red.) reden echt snel, nadien nam Lampie (Lampaert, red.) over. En dan was het aan mij. Toen ik Max (Richeze, red.) en Fernando (Gaviria, red.) zag passeren, riep ik dat Sagan in het wiel zat. Dat was een gevaar, maar Gaviria stak erboven uit."

"Dat ik veel in de wind heb gereden? Klopt, maar ik heb dat ook nodig. Ik kan moeilijk van 200 Watt naar 700 Watt gaan. Ik moet eerst vijf à tien minuten in de wind rijden, en dan ben ik pas goed. En ja: de kop is eraf. Onze Tour is geslaagd, Patrick (Lefevere, red.). We kunnen naar huis!”, lachte Gilbert.

Lefevere: "Fernando vervult zijn kinderdroom"

De tachtigste ritzege in een grote ronde — een absoluut record — voor Quick.Step sinds het begin van hun hoofdsponsorschap in 2003, waarvan méér dan een kwart (22) in de laatste vijf die ze hebben gereden: Giro 2017, Tour 2017, Vuelta 2017, Giro 2018 en Tour 2018. Het vervulde teammanager Patrick Lefevere in Fontenay-le-Comte terecht van trots. "Onbewust heb ik even moeten terugdenken aan de Tour van twee jaar geleden. ‘We pakken hier met Kittel meteen ritwinst en geel’, dachten we in 2016, beetje van God los. Waarop we drie dagen na elkaar werden ‘afgemaakt’, één keer door Peter Sagan, twee keer door iemand die ons natuurlijk door en door kende: Mark Cavendish. (lacht) Een lesje in nederigheid, dat ik goed heb onthouden. Het hield ons stevig met de voeten op de grond."

Met een zeer strakke regie en een perfecte spurt tot gevolg. "Tim Declercq deed onderweg al waarvoor we hem hebben aangetrokken. Ook Philippe Gilbert zag ik de hele tijd met zijn snuit in de wind koersen. En dan deden die twee nog eens mee kopwerk in de finale! Terpstra nam over, dan ‘Lampie’ (Lampaert, red.) en tot slot Richeze, die naar mijn gevoel iets te lang wachtte waardoor plots het Trek-treintje op links gevaarlijk kwam opzetten. Max wrong er zich gelukkig handig tussenuit. En Gaviria zelf bleef verbazend kalm. Sagan wist van de Ronde van Zwitserland in welk wiel hij moest gaan zitten. (grijnst) Maar wat hem daar nog lukte, liep hier spaak."

De kop is eraf, de stress vervalt. Al is dat laatste uiteraard relatief, zegt Lefevere. "In de Tour is het elke dag stressen en rijd je geen makkelijke spurten. Maar goed: alles wat er nu nog bijkomt is fantastisch." Bloednerveus, was Gaviria nochtans naar Frankrijk afgezakt. "Normaal ook, als je in je allereerste Tour wordt opgezadeld met de niet te onderschatten erfenis van vijf ritzeges, die Kittel ons vorig jaar schonk." Maar zie: eerste etappe, meteen bingo, meteen geel. "’Jongens, vergeet die vijf overwinningen van 2017’, zei ik vrijdag op de tactische bespreking. Want we zijn maar zo sterk als ons laatste succes. Rustig blijven dus. En weet: júllie mogen pas beginnen panikeren als ik dat doe." (lacht)

Méér nog dan de 47 andere seizoenszeges van Quick.Step Floor maakte nummer 48 Lefevere extra blij. "Je moet je voorstellen: een jongetje uit Colombia maakt hier aan de andere kant van de wereld zijn droom waar. In de Tour de France, een wedstrijd waar hij als kind naar keek op tv. Die gedachte op zich al doet ongelooflijk veel deugd."

Yves Lampaert: "Spurt ‘uit het boekje"

Ook kersvers Belgisch kampioen Yves Lampaert deelde bij Quick.Step Floors in de collectieve vreugde na de ritzege van kopman Fernando Gaviria. Zijn tricolore was in de finale constant en prominent voorin terug te vinden. "Een spurt ‘uit het boekje’", noemde de West-Vlaming het. "Het zag er allemaal heel eenvoudig uit, maar we hebben de koers wel de hele tijd in handen genomen. Met onder meer een alweer geweldig sterke Tim Declercq. Het plan van Sagan en co. was ook het onze. Maar er stond net iets te weinig wind om de boel in waaiers te trekken. Hoe we het vervolgens in die nerveuze slotfase klaarspeelden: prachtig, hé. Jungels trok het tempo op, Niki nam over en zelf kon ik mijn beurt rekken van 800 tot 350 meter van de finish. Tot mijn grote verbazing zag ik plots zelfs Phil (Gilbert, red.) nog zitten. Het slotakkoord van Fernando was subliem. Licht en toch razendsnel als hij is, ligt dit soort ‘arrivé’tjes’ hem perfect."

Geestig aan de Tour beginnen zo, vindt Lampaert. "De verwachtingen liggen hoog en het is niet altijd evident om ze in te lossen. Dat we tot dusver al een mooi seizoen reden, nam de zenuwen natuurlijk een beetje weg. Toch is het goed dat de kop er af is. We zitten nu iets meer op het gemak en blikken met vertrouwen de komende etappes tegemoet. Nu ja, op het gemak… Zondag moeten we wéér aan de bak. En maandag ook. (lacht) Alle dagen eigenlijk. Zien winnen, doet winnen, hé."