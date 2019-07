Exclusief voor abonnees Belgische rondetalenten Evenepoel en Lambrecht krijgen taaie kluif aan Bernal: “Aan ons om hem ooit eens te verslaan” Joeri De Knop in Frankrijk

29 juli 2019

07u49

Bron: Eigen berichtgeving 0 Tour de France Bjorg en Remco zijn van ons! En of we daar trots op zijn. Maar op hun terrein krijgen de twee Belgische toptalenten het komend decennium te maken met een reusachtig fenomeen: Egan Arley Bernal. “Hij is vertrokken voor méérdere Tourzeges.”

Evenepoel wil eerst iets kwijt. In alle oprechtheid. “’t Is niet omdat hij een teammaat van me is, maar... voor mij is Julian Alaphilippe dé figuur van deze Tour. Méér nog dan Bernal. Hij koerste volle bak van de eerste tot de laatste dag en kraakte pas in de tweede Alpenrit. Wat hij deed, was immens fenomenaal. Hij heeft vriend en vijand verrast. En Bernal tot het uiterste gedreven.”

