Belgische renner richt zich tot ASO: "Willen jullie een koninklijke spurt op de Champs-Elysées zonder sprinters?" MDB

19 juli 2018

20u59

Bron: Twitter 3 Tour De France Exit Dylan Groenewegen, André Greipel en Fernando Gaviria. Na het verdwijnen van Marcel Kittel en Mark Cavendish gisteren, sneuvelden vandaag pas echt de grote spurtkanonnen in de Alpen. Tim Declercq zag met lede ogen aan hoe zijn ploegmakker Gaviria er de brui aan moest geven en uitte zijn frustraties op Twitter.

"Beste ASO", opende Tim Declercq op Twitter. "Willen jullie een koninklijke spurt op de Champs-Elysées zonder een spurter? Want je moet een steengoede klimmer zijn om de originele tijdslimiet van 30 minuten in een rit met meer dan 5.000 hoogtemeters te halen." Het was inderdaad puffen en zweten voor de spurters in de rit naar Alpe d'Huez. In de twaalfde etappe moesten er exact 4.985 hoogtemeters overwonnen worden. Dat is meteen het hoogste cijfer voor een WorldTour-koers dit jaar.

Dear @amaurysport , do you want a royal sprint on the champs-élysées without any sprinters? Because you need to be a hell of a climber to make the original time limit of 30 minutes in a 5000+ alitude meter stage... #tdf2108 Tim Declercq(@ Tim_Declercq) link

Peter Sagan mag zich zo stilaan rijk rekenen. Die groene trui lijkt hem nu echt niet meer te kunnen ontglippen. Toch heeft ook de renner van BORA-Hansgrohe vandaag flink moeten zwoegen. "Dit was een van de zwaarste Tour-ritten die ik ooit heb gereden", klonk het bij de Slovaak op Twitter. "Voor mij ging het om het overleven van de Alpen en de drie zware beklimmingen. Het is een harde Tour. We moeten er elke dag voor vechten."

This was one of the hardest stages of @letour I have ever raced. For me, it was about surviving the Alps and the three tough climbs. It's a hard Tour, we have to fight every day. @BORAGmbH @Hansgrohe_PR @iamspecialized @sportful @ride100percent https://t.co/SKNHRfDpzu Peter Sagan(@ petosagan) link

Door het verdwijnen van de topsprinters stijgen de kansen natuurlijk bij de andere snelle mannen. Genre Arnaud Démare, John Degenkolb en wie weet misschien wel Timothy Dupont. Straks ligt er in Parijs misschien wel een unieke kans voor het grijpen. Al kan Peter Sagan natuurlijk nog altijd de kaas van het spurtersbrood eten.

Ook bij de andere renners hakte de etappe van vandaag er flink in:

Today was probably the hardest day on a bike I ever had so far. Cracked mentally 7 times but took it up 8 times again! Jasper De Buyst(@ JasperDeBuyst) link

What a horror day!😵 https://t.co/yExX6bd4x3 Edward Theuns(@ EdwardTheuns) link

For stages like these they invented the term 'a bloc' 😵 Cheer up @FndoGaviria ! You will come back stronger next year #TourDePhil pic.twitter.com/p9ew0EW1yW PHILIPPE GILBERT(@ PhilippeGilbert) link

Most elevation gain this year pic.twitter.com/YmVJeFNaGR Velofacts(@ velofacts) link