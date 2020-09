Belgen tevreden na eerste tocht door de Alpen, Benoot: “Stap vooruit gezet na rustdag” Redactie

15 september 2020

18u52 0 Tour de France Twee landgenoten kleurden elk op hun manier de zestiende etappe in de Ronde van Frankrijk. Tiesj Benoot sprong mee in de ontsnapping die het uitvocht voor de overwinning, terwijl Wout van Aert weer z’n werk opknapte in dienst van gele trui Primoz Roglic. Van Aert moest op de slotklim nog een aanval van UAE-Team Emirates neutraliseren. “Toen De la Cruz wat stilviel heb ik het tempo hoog gehouden om aanvallen te vermijden.”



Wout van Aert vierde tijdens de 16de etappe zijn 26ste verjaardag. “Het was wel een leuke verjaardag”, vertelde hij na de aankomst. “Het zal waarschijnlijk de eerste en de laatste keer zijn dat 15 september tijdens de Tour valt, dus ik zal hem wel altijd onthouden. Maar er zijn nog steeds leukere dingen die ik kan bedenken om op mijn verjaardag te doen”, knipoogde Van Aert.

Voor de klassementsmannen was het vandaag een relatief makkelijke etappe. “Relatief is het juiste woord. Het blijft een bergrit, vooral door de strijd om de puntentrui is het in het begin steeds knokken. In de finale moesten we scherp zijn, maar onderweg konden we gewoon het tempo bepalen.” Op de slotklim probeerde UAE nog iets te forceren in functie van Tadej Pogacar. “Ik had zeker verwacht dat ze iets zouden proberen. We waren goed voorbereid en wisten hoe de beklimming er uitzag. Toen De la Cruz wat stilviel heb ik het tempo hoog gehouden om aanvallen te vermijden.”

Morgen volgt een bijzonder zware etappe, met de slotklim van de Col de la Loze als scherprechter. Verwacht Van Aert dat daar de beslissing valt in de strijd om het geel? “De dag erna is een rit die nog iets beter te controleren valt, maar morgen zullen er verschillen gemaakt worden. Het is echt een moordend ding.”

Tiesj Benoot:

Tiesj Benoot was oorspronkelijk niet mee met de ontsnapping, maar kon de brug slaan met behulp van ploegmaat Casper Pedersen. “We hadden enkel Nico (Nicholas Roche, red.) mee. Dan heb ik samen met Casper (Pedersen, red.) de sprong gemaakt, het verschil was toen wel meer dan een minuut. Het was een stevige inspanning, maar ik voelde me toen echt goed. Ik heb een stap vooruit gezet na de rustdag.”



