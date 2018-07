Belgen over hun rollen en ambities in de kasseienetappe naar Roubaix: "Het wordt ieder voor zich" JDK/BA/DNR

15 juli 2018

09u08 0 Tour De France Vandaag staat in de Tour de gevreesde kasseirit naar Roubaix op het programma. Een etappe die onze Belgen moet liggen. Wat mogen we van onze landgenoten verwachten? Wie moet bij de kopman blijven en wie mag zijn eigen kans gaan? Een overzicht.

Philippe Gilbert: "Wordt beetje ‘ieder voor zich’"

"Het wordt een mooie rit voor ons. We hebben meerdere redenen om gemotiveerd te zijn voor deze kasseientocht. We kunnen ze winnen én we kunnen tegelijk ook Bob Jungels in een uitstekende positie brengen in het klassement. Of beide ambities/objectieven te rijmen vallen is nog maar de vraag. Persoonlijk denk ik dat dat gecompliceerd wordt. Gezien de weersvoorspellingen — 30 graden en kurkdroog — mogen we ons verwachten aan stoffige ‘Hel’. Veel informatie zal ons tijdens de koers niet bereiken, vrees ik. Waardoor het wel eens ‘ieder voor zich’ zou kunnen worden. Un petit Paris-Roubaix? Neen, zo ver wil ik het niet drijven. Het wordt ongetwijfeld een interessante rit. Maar het verschil is: in de Helleklassieker komen 25 ploegen aan de start met renners die stuk voor stuk de techniek beheersen van het rijden over kasseien. Hier hebben er op z’n minst zestig daar serieuze problemen mee. Dat zal het toch wel heel speciaal maken. In onze jacht naar de gele trui maken we onszelf niet meer druk. On s’en fout un peu de ça. Wat komt, dat komt. Maar de ritzeges primeren."

Greg Van Avermaet: “Anderen gaan voor Richie zorgen”

“We staan met acht renners aan de start: zes daarvan gaan voor Richie zorgen — Porte is toch onze grote kopman hier — en dat betekent dat ik alleen overblijf. In het begin zal ik me ook wel wat over hem ontfermen. Ik hoop dat hij zo lang mogelijk bij me kan blijven, maar als het moment komt dat ik een aanval moeten volgen, moet ik mee. Dan gaan anderen voor Richie zorgen. Ik ben heel gemotiveerd voor deze dag, dit kan een heel mooie dag in mijn carrière worden. Het is een voorrecht dat ik in zo’n rit kan starten in het geel, het zou fantastisch zijn als ik ook kan winnen. Dit wordt wel anders dan Parijs-Roubaix. Dit is snel, kort en hectisch, een vliegmeeting. Op kasseien heb je kracht nodig en moet je durven. Dat is geen probleem, maar dit wordt ook voor mij een stresserende dag.”

Yves Lampaert : " Eerst werken, dan zien we wel"

"Ik kijk enorm uit naar deze etappe. Van alle Tourritten moet deze me met voorsprong het best liggen. Het is een beetje een ‘light’ versie van Parijs-Roubaix, zeker niet vergelijkbaar met wat we begin april te verwerken krijgen. De zwaarste stroken zitten er niet in en met dít weer en dít Tourpeloton wordt het ook totaal anders koersen. Moeilijk in te schatten dan ook hoe het precies zal verlopen. Je kan op voorhand niet echt een plan uittekenen, ik denk dat dat vorm zal moeten krijgen tijdens de wedstrijd. Dan kunnen we concreet inspelen op wat er allemaal gebeurt."

"Hoofddoel is toch om met de voltallige ploeg zonder kleerscheuren Roubaix te halen en vooral Bob Jungels en Julian Alaphilippe veilig over de stenen te loodsen. Na de eerste stroken kunnen we een tussentijdse round-up maken en zien wat er mogelijk is. Zelf zal ik eerst en vooral mijn werk doen. Daarvoor ben ik naar de Tour gekomen en daar word ik ook op afgerekend. (lacht) Ze zullen me niet met de vinger wijzen als ik vandaag niet win. Mijn eigen ambitie is dus (nog) niet ter sprake gekomen. Maar als er zich een kans aandient, zal ik ze uiteraard wel proberen te grijpen."

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) : " Mag mijn eigen kans gaan"

"Mijn Tour verliep tot dusver naar wens. Echt fris is niemand meer, de vermoeidheid begint er bij iedereen stilaan in te sluipen. Zelf heb ik daar voorlopig nog niet teveel last van. (lacht) Dat komt ongetwijfeld nog wel eens we de bergen intrekken."

"Je mag me dus zeker verwachten op de kasseistroken. Het wordt wel een heel nerveuze etappe, omdat heel veel teams er uiteenlopende belangen op na houden. Maar ik hoop wel vooraan te kunnen finishen. Ik kijk er naar uit."

"Er zijn veel andere klassieke renners die de opdracht krijgen om bij hun kopman te blijven. Zelf mag ik mijn eigen kans gaan en dat is een onmiskenbaar voordeel. Het is een beetje afwachten, maar als iedereen vooraan zit wordt het echt moeilijk om als ploeg te koersen. Misschien komen bepaalde jongens uiteindelijk toch in een positie waarin ze hun eigen kans kunnen en mogen gaan. Het wordt ongetwijfeld interessant."

Sep Vanmarcke: "Podium in Parijs belangrijker dan ritwinst"

Bij Education First-Drapac is het plan voor de kasseirit vergelijkbaar met dat van Team Sky. Alles voor kopman Rigoberto Uran, dus. En daar is Sep Vanmarcke het 'slachtoffer' van. De West-Vlaming start in Arras zonder enige persoonlijke ambitie. "Twee, drie maanden geleden werd mij al gecommuniceerd dat er geen ruimte is voor eigen ambitie", vertelt Vanmarcke. "Voor ons sponsors is het podium halen in Parijs belangrijker dan eventuele ritwinst. Dus zal ik een hele dag Rigoberto Uran bijstaan en begeleiden."

En hoe ervaren hij op kasseien ook is, dat zorgt toch voor wat stress van Vanmarcke. "Omdat dat voor mij ook nieuw is. Ik heb nog nooit met een klimmer in het wiel over kasseien gereden. Tenzij tijdens de verkenning. Toen verliep alles goed, hoor. Maar met zijn tweeën is toch net iets comfortabeler dan met een peloton van 150 man waarin iedereen vooraan wil blijven."

Jens Keukeleire: "Vier laatste stroken worden cruciaal"

Bij Lotto-Soudal is Jens Keukeleire dé Belg bij uitstek om voor een goed resultaat te gaan, vandaag. "Al ben ik zeker geen uitgesproken kopman", vertelt de Bruggeling. "Op Jelle Vanendert en Thomas De Gendt na, rijdt bij ons iedereen wel graag over kasseien. We willen dan ook proberen om met zoveel mogelijk renners in de finale te geraken. Mijn ultieme doel? Winnen, natuurlijk. Als je niet met die ambitie aan de start staat, blijf je beter thuis denk ik." Keukeleire ziet vandaag twee grote verschillen met de normale versie van Parijs-Roubaix. "Het grootste verschil is dat het 'maar' 150 kilometer is in plaats van 250. Ik heb liever dat er wat slijtage is. Daarnaast heb je natuurlijk het 'spel der klassementsrenners'. Die rijden om tijd te winnen, of om er geen te verliezen. Dat is anders koersen dan wanneer je rijdt om te winnen. Het zal nooit stilvallen. Hoe we het tactisch aanpakken? De laatste vier stroken zijn cruciaal: daar moeten we nog zoveel mogelijk renners in de eerste groep hebben. Vanaf dan is het alles of niets."

Oliver Naesen: “Koersen met de achteruitkijkspiegel”

“Enkel als de puzzel helemaal in mekaar valt, is er plaats voor persoonlijke ambities. Als Bardet en ik samen aan de allerlaatste strook kunnen beginnen, kan het zijn dat ik voor mezelf mag gaan, anders niet. Ik wist dat op voorhand, eigenlijk al toen ik mijn contract tekende. Bijna iedereen zit in die situatie. Zelfs een Roubaix-winnaar en olympisch kampioen als Greg moet een beetje naar Richie Porte kijken. De mannen die honderd procent voor zichzelf kunnen rijden, kan je vandaag op één hand tellen. Als ik voor mezelf Roubaix rijd, zou ik vlak voor een strook een vuile binnenbocht durven nemen, maar nu gaat dat niet omdat ik iemand meeheb die moet volgen. Het moet allemaal iets properder gebeuren. Niet met de handrem op, wel met de achteruitkijkspiegel.”

Edward Theuns: “Geen vrijheid voor mezelf”

“Mijn ambitie is om Tom er zo goed mogelijk door te krijgen. Ik hoop met hem in een goeie positie naar de finish te rijden. Dat is het doel. Dat wil inderdaad zeggen: geen vrijheid voor mezelf. Het is een rit waar ik naar uitkijk, maar het peloton is heel anders dan in Parijs-Roubaix en de belangen zijn anders. Ik wist dit op voorhand, dus ik ga daar niet lastig over doen. En wie weet, als Tom in orde is en we zijn in de laatste kilometers, misschien kan ik dan op een kansje hopen, maar daar ben ik nu eigenlijk nog niet mee bezig. Ik denk dat het lastig wordt. Het is een korte rit en het zal van bij de start werken worden om voorin te zitten. Ik denk dat het vroeg gedaan zou kunnen zijn.”

Julien Vermote: “Allemaal tegelijk in de trechter”

“Ik denk dat ik een van de weinige Belgen ben die vandaag vrijheid krijgt. Ik moet niks speciaals doen met de ploeg en kan mijn eigen kans gaan. Daar ben ik wel blij mee. Vorige week, vlak voor de Tour hebben we nog de verkenning gedaan met de ploeg: er zitten een paar lastige stroken in. Het bevalt me wel. Ik denk dat je iets meer recuperatie krijgt dan in Parijs-Roubaix, maar de koers gaat wel in stukken liggen. Er wordt wel een beetje tegenwind voorspeld, en dat zou jammer zijn, want dan is het moeilijker om weg te rijden. Als ik een goed resultaat wil rijden, moet ik anticiperen. Meeschuiven op de kasseien dus. Er zal geen vroege vlucht zijn, denk ik. Het eerste deel van de rit wordt een heel nerveuze bedoening, een stormloop naar de eerste kasseistrook en daar gaan we allemaal tegelijk in de trechter duiken. Over mijn gevoel kan ik niet klagen. Het is een groot verschil met vorige jaren, toen ik in de eerste week veel op kop moest rijden voor Kittel. Nu ben ik veel frisser.”

Guillaume Van Keirsbulck: "Ik ga mijn eigen kans gaan"