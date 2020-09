Belgen genekt door Kragh Andersen: “Heeft geen enkele kopbeurt gedaan” JSU/SVBM

18 september 2020

19u10 0 Tour de France De Belgen waren in groten getale aanwezig in de kopgroep die het uitvocht voor de ritzege, maar grepen naast de oppergaai. Stuyven, Van Avermaet en Naesen werden respectievelijk derde, vierde en vijfde. Geen van hen had een antwoord in huis op de aanval van Søren Kragh Andersen. Naesen meent dat de Deen te kloppen was. “We hebben 40 kilometer voorop gereden en hij heeft nul kopbeurten gedaan.”

Stuyven (derde): “Kragh Andersen ging toen iedereen op de limiet zat”

Jasper Stuyven was de beste Belg in Champagnole met een derde plaats. De renner van Trek-Segafredo moest z’n meerdere erkennen in Søren Kragh Andersen. “Hij ging op een goed moment, wanneer iedereen misschien wat op de limiet zat”, reageerde Stuyven vlak na de aankomst. “Iedereen keek naar elkaar in de achtervolging, er was geen goede samenwerking.” Dat Kragh Andersen de solo tot een goed einde bracht, was geen verrassing voor Stuyven. “We hadden vooraf al gezegd dat een vluchter snel uit het zicht zou zijn doordat het veel draait en keert.”



Van Avermaet (vierde): “Koers gereden die we moesten rijden”

Greg Van Avermaet toonde zich erg bedrijvig in de finale en was ook mee met de juiste groep. Maar ook de olympische kampioen had geen antwoord in huis op de uitval van Søren Kragh Andersen. “Zijn aanval was goed getimed. Trentin had net gedemarreerd en iedereen reageerde, dat was misschien wel het juiste moment. Ik denk dat de meesten de benen niet hadden om te volgen.” Is de kopman van CCC teleurgesteld na deze gemiste kans? “Ik ben niet echt teleurgesteld, we hebben de koers gereden die we moesten rijden. Ik ben blij dat ik mee was, maar wanneer je de finale rijdt, hoop je op meer. Het was een mooie kans, zeker omdat we met z'n tweeën mee waren.



Naesen (vijfde): “Kon de schoonste dag van mijn leven zijn”

Ook Oliver Naesen zag vanop de eerste rij hoe Søren Kragh Andersen wegreed bij z'n medevluchters. Was er iets te doen aan de Deen? “Natuurlijk”, was Naesen duidelijk. “We hebben 40 kilometer voorop gereden en hij heeft geen enkele kopbeurt voor zijn rekening genomen. Sunweb had Cees Bol nog in het peloton, dus kon hij het anders spelen en in de wielen zitten.” De Deen koos het ruime sop na een aanval van Trentin. “Dat is natuurlijk tactisch slim en het is sterk dat hij zijn inspanning volhoudt.” Voor Naesen was dit misschien wel dé kans op een ritzege in de Tour. “Het kon de schoonste dag van mijn leven zijn. Het is nu niet zo, dat is spijtig, maar dat is koers.”



