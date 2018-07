Belgen doen hun verhaal na helse tocht over kasseien: "Zag me al met mijn armen in de lucht over de finish komen" XC

15 juli 2018

18u32

Bron: Belga 2 Tour De France "Ik had graag in de gele trui deze rit gewonnen", sprak Greg Van Avermaet na de negende Touretappe. "Dat had mooie plaatjes opgeleverd, maar helaas: ik word tweede. Jammer, indien ik mijn sprint iets vroeger start, had er meer ingezeten."

"Op zich ben ik wel tevreden met mijn koers", vertelde de olympische kampioen. "Ik ben geen enkele keer gevallen, kon twee keer ternauwernood een valpartij vermijden en dus moet je blij zijn over je koers, maar als je dan in een situatie komt met drie renners voorop en je verliest de sprint, dan overheerst eerst ontgoocheling. Toch wel, ik ben niet tevreden over mijn voorjaar en wilde graag een etappe winnen in de Tour. Die gele trui is natuurlijk al heel bijzonder, maar dat neemt niet weg dat ik blijf jagen op die ritwinst. Misschien ga ik dinsdag wel in de gele trui in de aanval in die Alpenrit (lacht). We zien wel, ik ga ervan uit dat ik na dinsdag die trui niet meer draag, maar je weet nooit. Al denk ik eerder aan de overgangsetappes in de tweede en derde week. Mijn hoop om een rit te winnen is nog niet opgegeven."

"Wellicht start ik mijn sprint een beetje te laat. We hadden Degenkolb in koppositie gedwongen, ik wilde hem als eerste laten starten, maar uiteindelijk wacht ik zelf wat te lang of had ik misschien beter zelf de sprint aangezet, want de finish was er opeens heel snel. Nu goed, dat zijn vijgen na Pasen. Ik win niet en John wel. Ik had vertrouwen in mijn sprint, zeker. Maar dit is geen klassieker van 6u30, wel een wedstrijd van slechts 3u30. Dat maakt ook een verschil. Na een langere koers heb ik nog iets meer kans in een sprint."

"Ik ben blij dat we maandag een rustdag hebben. In week twee en drie ga ik me een beetje proberen te amuseren, want ik had me echt wel veel druk opgelegd om hier dat geel te pakken en een rit te winnen. Al bij al moeten we met de ploeg tevreden terugblikken op die eerste week. We winnen de ploegentijdrit en ik draag zes ritten de gele trui. Het was leuk geweest als ik hier vandaag ook nog kon winnen, maar het is wat het is. Het is vooral jammer voor Richie Porte. We kwamen naar hier met het doel om met hem het podium te halen in Parijs en hij valt al snel uit. Dat is een enorm verlies voor de ploeg. Misschien kan Tejay (van Garderen) zijn plaats overnemen in de ploeg in de bergen, maar het blijft wel een groot verlies."

Lampaert: "Z ag me al met mijn armen in de lucht over de finish komen "

Yves Lampaert voerde de forcing op de voorlaatste kasseistrook, Camphin-en-Pévèle en zou uiteindelijk met Greg Van Avermaet en John Degenkolb richting finish rijden. In de sprint moest de Belgische kampioen vrede nemen met een derde plaats.

"Natuurlijk is het altijd jammer als je niet wint. Een renner wil altijd winnen, maar als je ziet met wat voor twee toppers ik op pad was, dan moet je niet ontgoocheld zijn, maar tevreden zijn met wat je hebt. Ik heb me getoond. In de sprint weet ik dat ik minder kansen heb tegen die twee jongens. Ik geloofde er wel in, die jongens hadden ook veel gegeven onderweg, maar in de sprint waren ze toch sneller. Misschien had ik op het eind nog moeten aanvallen, zoals ik wel vaker doe, maar je moet ook de benen hebben natuurlijk en die had ik niet meer om iets te ondernemen. Ja, ik heb onderweg aan de winst gedacht, ik zag me al met mijn armen in de lucht over de finish komen, maar toen ik na mijn aanval zag wie in mijn wiel zat, besefte ik dat het moeilijk zou worden."

"En het was zeker geen simpele koers. Ik had het iets gemakkelijker verwacht, maar je mag die klimmers zoals Nibali en Valverde niet onderschatten op de kasseien. Zij reden ook hard. De warmte en het stof maakten het ook extra zwaar. Onderweg moest ik even van fiets wisselen door materiaalpech (gebroken wiel), maar ik kon gemakkelijk terug naar voren komen en ik voelde meteen dat ik kracht in de benen had. Uiteindelijk maakte ik het verschil op Camphin-en-Pévèle. Ik reed heel hard en ging heel diep. Toen zag ik dat we een kleine kloof hadden op de rest, zo'n 10 seconden. Greg en John werkten meteen goed mee en dat was wel tof. We waren weg en gingen ervoor, tot de finish. Ik had onderweg mijn werk gedaan voor de ploeg, nu kon ik mijn kans gaan. Neen, ik heb niet even een praatje geslagen met Greg om een deal te sluiten. Daarvoor ging het te hard en daar denk je dan ook niet meer aan. Tot aan de meet hebben we hard gereden. Zo'n klapje doen, een deal sluiten: dat is iets van de jaren '80."

"Ik heb mijn driekleur eer aangedaan. Het was echt wel kicken om in die trui over de kasseien te rijden. Het lawaai, van supporters, vrienden en familie. Fenomenaal. Ik hoop dat de mensen genoten hebben van de koers. Ik vind dat zo'n rit zeker thuis hoort in de Tour. Van mij mogen ze ieder jaar zo'n etappe erin steken. Een Tourwinner moet een allrounder zijn: klimmen, tijdrijden, in waaiers rijden en dan hoort een klassieke rit er ook bij."

Vanmarcke: "Te veel pech"

Sep Vanmarcke reed een hele dag in dienst van klassementsrenner Rigoberto Uran, maar de Colombiaan verloor uiteindelijk nog 1:28 op de andere favorieten. "Hoe veel pech kan iemand hebben", reageerde Vanmarcke. "Dit is balen."

"We zaten bijna iedere keer in de positie waar we moesten rijden en toch werden we niet gespaard. Twee keer werden we opgehouden door een valpartij voor ons, dan kwam 'Rigo' zelf twee keer ten val en vervolgens brak hij zijn fietskader en moest hij de fiets van Simon Clarke nemen. Opnieuw brachten we hem naar voren, maar toen brak zijn derailleur af en moesten we andermaal wachten op een fiets. Daarna kwamen we nog wel eens terug, maar scheurde het in het peloton en was de finale begonnen. Het viel niet meer stil. Het is jammer, de ploeg reed heel goed samen, de inzet was er, maar Uran verliest bijna anderhalve minuut. Op zich valt de schade nog mee na al die pech, maar we hadden gehoopt op meer geluk."

"Orders zijn orders. Ik wist dat ik hier in dienst moest rijden en heb dat ook gedaan. Het is jammer, zo'n Roubaix-rit, maar de ploeg betaalt me om mijn job te doen, de tactiek uit te voeren en ik denk dat ik vandaag mijn waarde heb bewezen."

Naesen: "Hebben nooit gepanikeerd"

Romain Bardet kende heel wat pech onderweg, maar had met Silvan Dillier en Oliver Naesen twee super ploegmaten. Uiteindelijk verloor hij slechts zeven seconden op de andere favorieten. "Dat is mijn werk, ik word ervoor betaald om in zijn dienst te rijden", klonk het bij Naesen.

"Natuurlijk mag hij me dankbaar zijn, ik heb ontzettend hard gereden om hem telkens terug te brengen. Hij kreeg af te rekenen met drie lekke banden en moest ook twee keer van fiets wisselen. Dat hakt er wel in, maar we hebben nooit gepanikeerd. Dat had ik iedereen vooraf ook op het hart gedrukt. 'Niet panikeren', in zo'n koers moet je er blijven in geloven. Toen hij op 6 kilometer van de finish weer lek reed, kwam hij bij mij en riep hij: "het is toch niet te geloven', en ik bleef rustig. En hoewel we op 1 minuut zaten, brengen we hem toch nog naar voren. Dat peloton breekt nog, maar uiteindelijk blijft het bij zeven seconden verlies. Dat is niets als je zoveel pech hebt gehad."

"Wat kan je aan die pech doen? Niets toch. Romain is echt een ongelooflijke gast. Hij werd elke kasseistrook beter en was zelfs nog optimistisch op een gegeven moment: 'kom Ollie, we gaan er een bom op smijten bij de volgende strook, het allemaal uit elkaar rijden'. Als je kopman zoiets vertelt, krijgt je wel vleugels, maar als hij dan twee minuten later weer lek rijdt, schiet er van die atoombom niet veel over (lacht). Het valt allemaal nog goed mee. Het is jammer, want we wilden hier eigenlijk graag tijd nemen en niet verliezen. Iedereen had goede benen, maar we hebben ze niet kunnen tonen."