Beelden vanuit het peloton: Fransman maakt afschuwelijke val na smak tegen verkeerseiland GVS

09 juli 2019

20u49 0 🎬 @PerichonPLuc's crash from inside the peloton 💥 The image of the day!



🎬 La chute de @PerichonPLuc vue de l'intérieur 💥#TDF2019 pic.twitter.com/rJjahLerGW Tour de France™(@ LeTour) link

Ook in de vierde etappe in de Ronde van Frankrijk lagen er tussen Reims en Nancy enkele gevaarlijke verkeerseilanden op de weg. Pierre-Luc Périchon had één van die eilandjes niet in de smiezen en knalde er vol tegen aan, met een schrikwekkende salto tot gevolg. Als bij wonder hield de 32-jarige Fransman van Cofidis er slechts een kneuzing aan de dij en de linkerbil aan over. Périchon nam in zijn valpartij ook een collega mee, die via een camera aan boord de tuimelperte op beeld vastlegde.