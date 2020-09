Bauke Mollema verlaat Tour met gebroken pols en spaakbeen Redactie

11 september 2020

18u46

Bron: AD 0 Tour de France Geen Bauke Mollema meer in de Tour de France. De Nederlander van Trek-Segafredo brak zijn linkerpols en spaakbeen bij een zware valpartij in de dertiende etappe. Mollema stond dertiende in het klassement.

Mollema was een van de slachtoffers van een valpartij op zo’n 86 kilometer van de finish. In een flauwe bocht naar rechts gingen enkele renners onderuit. Romain Bardet, de Franse nummer 4 van het algemeen klassement, belandde ook op het wegdek. Hij bleef even zitten, maar stapte vervolgens weer op de fiets. Nairo Quintana, de nummer 5 van het klassement hield een beschadigde elleboog aan de valpartij over.

De 33-jarige Mollema was bezig met zijn tiende Ronde van Frankrijk op rij. Hij moest in 2012 ook al een keer opgeven. De Nederlander vertelde voor het begin van de loodzware bergetappe nog dat hij zich goed voelde. Hij hoopte zich in de finale te kunnen meten met de beste renners van het algemeen klassement.

Complexe breuk

Volgens Trek-Segafredo is het een complexe breuk in de linkerpols en spaakbeen van Mollema. Hij is op dit moment pijnvrij, maar in het ziekenhuis wordt wel bekeken of een operatie noodzakelijk is. “Hij heeft een complexe breuk in zijn linkerpols”, zei teamarts Nino Daniele van Trek-Segafredo. “Bauke zal worden geopereerd, maar we moeten nog even kijken wanneer. We hopen snel. We gaan hem ook nog verder onderzoeken.”